Чи залишилася "бусифікація" в Україні: Лубінець відреагував на заяву свого представника

Мобілізація має відбуватися згідно із законом, каже представник омбудсмена

В Офісі омбудсмена кажуть, що в Україні вже практично не залишилося такого явища, як "бусифікація". Сам омбудсмен с этим утверждением не согласен.

Про це розповів представник омбудсмена в Києві та Київській області Микита Козиренко в інтерв’ю UA.news. За його словами, за час дії воєнного стану було багато таких випадків, як і випадків успішного їх вирішення.

"Одним із найбільших успіхів, якого ми досягли разом із регіональними представництвами під керівництвом Дмитра Лубінця, є майже повне викорінення так званої "бусифікації". Це термін, який використовується для опису порушень прав людей під час мобілізації", — сказав він.

Козиренко зазначив, що термін "бусифікація" стосується лише мобілізаційних заходів, які проводяться з порушенням вимог закону. Якщо ж у цьому беруть участь представники відповідних органів та ведеться відеофіксація, цей термін застосовувати не можна.

"Ми живемо у правовій державі, де ніхто не має права порушувати закон", — сказав він і закликав звертатися до представництв омбудсмена у разі порушення прав.

Пізніше сам Лубінець спростував слова свого представника, зазначивши, що Козиренко не відповідає за цей напрямок.

Як повідомлялося раніше, нардеп "Європейської солідарності" Ірина Фріз говорила, що нове мобілізаційне законодавство не змогло зробити мобілізаційні процеси в Україні цивілізованішими.