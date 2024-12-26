Кого из мужчин могут мобилизовать с нового года

Даже людей с отсрочкой берут на службу

Военное положение и общая мобилизация продлены до 7 февраля 2025 года. ТЦК и СП могут вручать повестки военнообязанным гражданам для уточнения учетных данных, прохождения медосмотра и возможного призыва на службу.

"Телеграф" рассказывает, кого могут мобилизовать с 1 января 2025 года. Согласно Закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", в Украине призыву подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые:

получили статус "пригодный" после прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК);

ранее имели статус "ограниченно пригодный" и должны пройти повторную ВВК до 5 февраля 2025;

имеют дефицитную военно-учетную специальность.

Мобилизируют мужчин старше 50 лет

Согласно секретной директиве Командования Сухопутных войск, призыв мужчин старше 50 лет ограничен. На службу могут привлекать только тех, кто имеет дефицитные военно-учетные специальности.

Призыв младше 25 лет

Мужчины до 25 лет со статусом призывников не подлежат мобилизации. Однако если гражданин этого возраста получил статус военнообязанного, например, после службы в армии или окончания военной кафедры, он может быть призван.

Мобилизация студентов

Отсрочка предоставляется студентам дневной или дуальной формы обучения, получающим первое высшее образование, а также аспирантам и докторантам. Но мобилизации подлежат:

студенты заочной или вечерней формы обучения;

получающие второе высшее образование;

студенты, зачисленные на уровень ниже предыдущего;

студенты, отчисленные за отказ от всеобщей военной подготовки.

С 2025 года аспиранты-контрактники, получающие образование на дневной форме, теряют право на отсрочку. Они также могут быть мобилизованы.

Мобилизация граждан с отсрочкой

Отсрочка должна быть подтверждена документально. В случае нарушений, ненадлежащего оформления или несвоевременного продления отсрочки граждане могут получить повестку.

Напомним, в последнее время в Украине ходят слухи о снижении мобилизационного возраста. Однако власти не планируют мобилизацию с 18 лет, несмотря на предложения международных партнеров.

Европейские и американские партнеры с 2022 года предлагают Украине снизить возраст призыва до 18-20 лет. Однако официальный Киев соблюдает действующие нормы призывного возраста.

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, наиболее эффективными военнослужащими являются мужчины в возрасте 30-45 лет. Привлечение младших призывников может негативно отразиться на демографической ситуации в стране.

В Верховной Раде отсутствуют законопроекты о снижении мобилизационного возраста, о чем сообщил народный депутат Федор Вениславский. Он также опроверг информацию о возможной принудительной мобилизации женщин.

Украинские командиры подтверждают нехватку личного состава в подразделениях. В то же время они подчеркивают важность должной подготовки мобилизованных военных.

Ранее "Телеграф" писал, кто из мужчин получит отсрочку от мобилизации с 1 января. Не подлежат призыву не только по состоянию здоровья.