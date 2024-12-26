Кого из мужчин могут мобилизовать с нового года
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Даже людей с отсрочкой берут на службу
Военное положение и общая мобилизация продлены до 7 февраля 2025 года. ТЦК и СП могут вручать повестки военнообязанным гражданам для уточнения учетных данных, прохождения медосмотра и возможного призыва на службу.
"Телеграф" рассказывает, кого могут мобилизовать с 1 января 2025 года. Согласно Закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", в Украине призыву подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые:
- получили статус "пригодный" после прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК);
- ранее имели статус "ограниченно пригодный" и должны пройти повторную ВВК до 5 февраля 2025;
- имеют дефицитную военно-учетную специальность.
Мобилизируют мужчин старше 50 лет
Согласно секретной директиве Командования Сухопутных войск, призыв мужчин старше 50 лет ограничен. На службу могут привлекать только тех, кто имеет дефицитные военно-учетные специальности.
Призыв младше 25 лет
Мужчины до 25 лет со статусом призывников не подлежат мобилизации. Однако если гражданин этого возраста получил статус военнообязанного, например, после службы в армии или окончания военной кафедры, он может быть призван.
Мобилизация студентов
Отсрочка предоставляется студентам дневной или дуальной формы обучения, получающим первое высшее образование, а также аспирантам и докторантам. Но мобилизации подлежат:
- студенты заочной или вечерней формы обучения;
- получающие второе высшее образование;
- студенты, зачисленные на уровень ниже предыдущего;
- студенты, отчисленные за отказ от всеобщей военной подготовки.
С 2025 года аспиранты-контрактники, получающие образование на дневной форме, теряют право на отсрочку. Они также могут быть мобилизованы.
Мобилизация граждан с отсрочкой
Отсрочка должна быть подтверждена документально. В случае нарушений, ненадлежащего оформления или несвоевременного продления отсрочки граждане могут получить повестку.
Напомним, в последнее время в Украине ходят слухи о снижении мобилизационного возраста. Однако власти не планируют мобилизацию с 18 лет, несмотря на предложения международных партнеров.
Европейские и американские партнеры с 2022 года предлагают Украине снизить возраст призыва до 18-20 лет. Однако официальный Киев соблюдает действующие нормы призывного возраста.
По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, наиболее эффективными военнослужащими являются мужчины в возрасте 30-45 лет. Привлечение младших призывников может негативно отразиться на демографической ситуации в стране.
В Верховной Раде отсутствуют законопроекты о снижении мобилизационного возраста, о чем сообщил народный депутат Федор Вениславский. Он также опроверг информацию о возможной принудительной мобилизации женщин.
Украинские командиры подтверждают нехватку личного состава в подразделениях. В то же время они подчеркивают важность должной подготовки мобилизованных военных.
Ранее "Телеграф" писал, кто из мужчин получит отсрочку от мобилизации с 1 января. Не подлежат призыву не только по состоянию здоровья.