Чи може чоловік працювати, якщо має з відстрочку по інвалідності батьків

Можливість працювати залежить від форми зайнятості

Однією з підстав отримати відстрочку від мобілізації є догляд за батьками з інвалідністю. Чоловіки, які мають таку відстрочку можуть працювати, але є нюанси.

Про це розповіла адвокатка Дар'я Тарасенко. За її словами, все залежить від конкретної підстави для відстрочки.

Юристка пояснює, якщо відстрочку оформлено за пунктом 13 ( наявність у чоловіка батька або матері з інвалідністю І чи ІІ групи ), жодних обмежень щодо працевлаштування немає. У цьому випадку чоловік може працювати на будь-якій посаді, навіть за повного робочого дня.

Однак, якщо ж відстрочку отримано за пунктом 9 ( здійснення постійного догляду за батьком чи матір’ю ), можливість працювати залежить від форми зайнятості:

дистанційна робота — якщо чоловік працює з дому і може одночасно забезпечувати постійний догляд за батьками, відстрочка залишається чинною;

— якщо чоловік працює з дому і може одночасно забезпечувати постійний догляд за батьками, робота поза домом — у разі працевлаштування, яке передбачає щоденну фізичну присутність на роботі (в офісі, на підприємстві чи іншому місці), виконання умов постійного догляду стає неможливим. У такому випадку відстрочку можуть скасувати.

"Якщо ж, скажімо, ви ходите на роботу в офіс чи на завод, очевидно, що в цей час ви догляд за батьком не здійснюєте. Відповідно, догляд не має характер постійного, що є обовʼязковою умовою для відстрочки", — підкреслює Тарасенко.

Таким чином, працевлаштування можливе лише за умови, що воно не суперечить виконанню обов’язку постійного догляду за батьками, якщо це є підставою для відстрочки.

Нагадуємо, щоб отримати відстрочку на підставі догляду за батьками, слід звернутися до лікарсько-консультативної комісії (ЛКК). Вона скликається за місцем реєстрації, в медичному закладі, де пацієнт має декларацію з лікарем.

Для цього потрібно:

пройти обстеження стану здоров'я батьків;

звернутися до сімейного лікаря;

ініціювати засідання ЛКК, яка оцінить стан батьків та підтвердить необхідність постійного догляду.

Після отримання відповідного висновку, який підтверджує потребу в догляді, чоловік може офіційно подати заяву та документи в ТЦК для відстрочки від мобілізації, посилаючись на стан здоров’я батьків.

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