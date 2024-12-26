Чи може чоловік працювати, якщо має з відстрочку по інвалідності батьків
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Можливість працювати залежить від форми зайнятості
Однією з підстав отримати відстрочку від мобілізації є догляд за батьками з інвалідністю. Чоловіки, які мають таку відстрочку можуть працювати, але є нюанси.
Про це розповіла адвокатка Дар'я Тарасенко. За її словами, все залежить від конкретної підстави для відстрочки.
Юристка пояснює, якщо відстрочку оформлено за пунктом 13 (наявність у чоловіка батька або матері з інвалідністю І чи ІІ групи), жодних обмежень щодо працевлаштування немає. У цьому випадку чоловік може працювати на будь-якій посаді, навіть за повного робочого дня.
Однак, якщо ж відстрочку отримано за пунктом 9 (здійснення постійного догляду за батьком чи матір’ю), можливість працювати залежить від форми зайнятості:
- дистанційна робота — якщо чоловік працює з дому і може одночасно забезпечувати постійний догляд за батьками, відстрочка залишається чинною;
- робота поза домом — у разі працевлаштування, яке передбачає щоденну фізичну присутність на роботі (в офісі, на підприємстві чи іншому місці), виконання умов постійного догляду стає неможливим. У такому випадку відстрочку можуть скасувати.
"Якщо ж, скажімо, ви ходите на роботу в офіс чи на завод, очевидно, що в цей час ви догляд за батьком не здійснюєте. Відповідно, догляд не має характер постійного, що є обовʼязковою умовою для відстрочки", — підкреслює Тарасенко.
Таким чином, працевлаштування можливе лише за умови, що воно не суперечить виконанню обов’язку постійного догляду за батьками, якщо це є підставою для відстрочки.
Нагадуємо, щоб отримати відстрочку на підставі догляду за батьками, слід звернутися до лікарсько-консультативної комісії (ЛКК). Вона скликається за місцем реєстрації, в медичному закладі, де пацієнт має декларацію з лікарем.
Для цього потрібно:
- пройти обстеження стану здоров'я батьків;
- звернутися до сімейного лікаря;
- ініціювати засідання ЛКК, яка оцінить стан батьків та підтвердить необхідність постійного догляду.
Після отримання відповідного висновку, який підтверджує потребу в догляді, чоловік може офіційно подати заяву та документи в ТЦК для відстрочки від мобілізації, посилаючись на стан здоров’я батьків.
Раніше "Телеграф" писав, які дані військовозобов'язані повинні оновлювати в ТЦК. В деяких випадках не потрібно особисто звертатися у військкомат.