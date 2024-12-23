Доступно не всім: хто може оформити відстрочку від мобілізації онлайн

Юрист пояснила, кому не вдасться отримати відстрочку без ТЦК

Деякі українці можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Можна це зробити через мобільний застосунок "Резерв+".

Про це розповіла адвокатка Дар'я Тарасенко в ефірі Українського Радіо. За її словами, такий вид оформлення відстрочки має деякі обмеження.

Для чоловіків з інвалідністю доступ до "Резерв+" залежить від їхнього статусу в реєстрах. Якщо особа з інвалідністю отримує пенсію, вона може оформити відстрочку.

Якщо людина отримує лише соціальну допомогу через відсутність трудового стажу, відстрочку через "Резерв+" оформити неможливо.

Адвокатка зазначила, що для осіб із безстроковою інвалідністю, "Резерв+" надає відстрочку на один рік. У випадку, якщо інвалідність має встановлений строк дії, то:

якщо до закінчення цього строку залишається понад рік, відстрочка оформлюється на рік;

якщо менше ніж рік, то лише до дати завершення дії довідки МСЕК.

Відстрочка для студентів та аспірантів

Для студентів і аспірантів оформлення можливе тільки за умови, що їхні дані внесені в Єдину державну електронну базу з питань освіти. У реєстрі має бути підтверджено, що чоловік дійсно навчається і без порушень у послідовності здобуття освіти.

Відстрочка для багатодітних батьків

Програма дозволяє оформити відстрочку багатодітним батькам за таких умов: наявність трьох або більше дітей, народжених у шлюбі з однією жінкою, з якою чоловік перебуває в шлюбі на момент подання заявки.

Онлайн-оформлення недоступне для:

чоловіків, які мають дітей від різних шлюбів;

тих, хто розлучився з матір'ю своїх дітей;

дітей, народжених поза шлюбом.

У таких випадках потрібно подавати заяву та паперові документи до ТЦК та СП , підкреслила юристка.

За словами Дар'ї Тарасенко, головною проблемою є відсутність єдиних реєстрів.

"Для кожної підстави для відстрочки мають бути певні реєстри, з яких програма отримає інформацію про те, що це дійсно так і дійсно виконуються такі вимоги. Втім на сьогодні не існує таких реєстрів, де б зберігалась абсолютно вся інформація… А якщо немає реєстру, то й неможливо в автоматичному режимі це перевірити. Якщо зробити так, що через "Резерв+" ви подали, а потім якась людина буде це ще перевіряти, то виникає багато питань і корупційні ризики", — зазначила вона.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо ТЦК не приймає документи на відстрочку від мобілізації. Юрист пояснив, куди потрібно звертатися в таких випадках.