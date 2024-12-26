Які дані військовозобов'язані повинні оновлювати в ТЦК

В деяких випадках не потрібно особисто звертатися у військкомат

Військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані повідомляти ТЦК та СП про зміну особистих даних. За невиконання цієї вимоги громадянам може загрожувати штраф.

Про це детальніше розповіла партнерка Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Рartners" Лідія Карплюк. Призовники, військовозобов’язані та резервісти зобов’язані протягом 7 днів повідомляти про:

зміну сімейного стану;

зміну адреси проживання або перебування;

нові номери телефону;

зміну електронної адреси (за її наявності);

отримання нової освіти;

працевлаштування або зміну посади.

Відповідальність за порушення правили військового обліку

За недотримання правил військового обліку передбачена адміністративна відповідальність згідно зі статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Однак накладення штрафу залежить від того, чи містяться відповідні дані у державних реєстрах .

Карплюк пояснює, якщо зміни вже автоматично зафіксовані в електронних базах державних органів, наприклад, через повідомлення роботодавця податковій службі, штраф не накладається.

Однак, якщо інформації в реєстрах немає, затримка з оновленням даних може вважатися порушенням. Це стосується, зокрема, змін стану здоров’я, які впливають на виконання військових обов’язків. Через відсутність централізованих баз медичних дани х тимчасові проблеми зі здоров’ям можуть розглядатися як порушення, якщо їх не було зафіксовано офіційно.

Подібна ситуація може виникнути з контактними даними.

"В Україні також немає якогось реєстру номерів телефонів, засобів зв’язку та адрес електронної пошти. Тому якщо при наступному візиті ви повідомите відмінні від попередніх засоби звʼязку, то і це гіпотетично можна вважати порушенням", — зазначила Карплюк.

Нагадуємо, згідно з Правилами військового обліку призовники, військовозобов'язані та резервісти повинні протягом 7 днів повідомити про зміну певних даних, в тому числі — адреси проживання. Тепер це можна зробити повторно через застосунок "Резерв+" , що значно спрощує процедуру.

Якщо військовозобов’язаний через "Резерв+" вказав фактичну адресу проживання, повістка має бути направлена саме на цю адресу. Якщо ж цього не зробити, і повістка надійде на іншу адресу (наприклад, місце прописки), це не може бути підставою для відповідальності за неявку.

Раніше "Телеграф" писав, кого з чоловіків можуть мобілізувати з нового року. ТЦК та СП можуть вручати повістки військовозобов'язаним громадянам для уточнення облікових даних, проходження медогляду та можливого призову на службу.