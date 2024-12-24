Чи можна оформити відстрочку від мобілізації після кібератаки на реєстри Мін'юсту
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В деяких випадках потрібно звертатися до ТЦК
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №1445 від 20 грудня 2024 року, яка передбачає зупинення строків адміністративного провадження та надання публічних (включно з електронними) послуг, що здійснюються з використанням єдиних та державних реєстрів Міністерства юстиції. Це рішення прийняли через масштабну кібератаку, яка обмежила доступ до зазначених реєстрів.
Згідно з постановою, зупиняються всі строки адміністративних проваджень, у яких використовуються реєстри Мін’юсту, включаючи реєстр актів цивільного стану (ДРАЦС). Адвокатка Дар’я Тарасенко пояснила, що зупинення роботи реєстрів Мін’юсту вплинуло на розгляд заяв на відстрочки від мобілізації в окремих випадках.
"Фактично це означає зупинення розгляду питань надання відстрочок у ситуаціях, коли для їх вирішення територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) потребують інформації з реєстру ДРАЦС. Це стосується, зокрема, відстрочок за пунктами 13 та 14 законодавства, але тільки якщо ТЦК та СП дійсно перевіряють інформацію в реєстрі. Семиденний строк на розгляд заяв ставиться на паузу з 20 грудня 2024 року до відновлення роботи реєстрів", — розповіла юристка.
Окрім того, через цю ситуацію багатодітні батьки тимчасово не можуть оформити відстрочку через платформу "Резерв+".
Водночас Тарасенко наголосила, що реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а також Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО) продовжують функціонувати без обмежень, тому рішення Кабміну не вплине на процедури, пов’язані з цими реєстрами.
Що робити, якщо зупинили розгляд заяви
Адвокатка рекомендує громадянам, які опинилися в ситуації затримки розгляду заяви на відстрочку через зупинку реєстрів, звернутися до ТЦК та СП із проханням про видачу письмового підтвердження зупинення розгляду заяви.
"Цей документ буде доказом, що доки розгляд заяви не завершений, мобілізація чи направлення на ВЛК неможливі", — зазначила Тарасенко.
Раніше "Телеграф" писав, скільки часу піде на відновлення держреєстрів після кібератаки. Пізніше міністерство зможе назвати чіткіший термін повного відновлення даних, проте це триватиме близько двох тижнів.