Чи можна оформити відстрочку від мобілізації після кібератаки на реєстри Мін'юсту

В деяких випадках потрібно звертатися до ТЦК

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №1445 від 20 грудня 2024 року, яка передбачає зупинення строків адміністративного провадження та надання публічних (включно з електронними) послуг, що здійснюються з використанням єдиних та державних реєстрів Міністерства юстиції. Це рішення прийняли через масштабну кібератаку, яка обмежила доступ до зазначених реєстрів.

Згідно з постановою, зупиняються всі строки адміністративних проваджень, у яких використовуються реєстри Мін’юсту, включаючи реєстр актів цивільного стану (ДРАЦС). Адвокатка Дар’я Тарасенко пояснила, що зупинення роботи реєстрів Мін’юсту вплинуло на розгляд заяв на відстрочки від мобілізації в окремих випадках.

"Фактично це означає зупинення розгляду питань надання відстрочок у ситуаціях, коли для їх вирішення територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) потребують інформації з реєстру ДРАЦС. Це стосується, зокрема, відстрочок за пунктами 13 та 14 законодавства, але тільки якщо ТЦК та СП дійсно перевіряють інформацію в реєстрі. Семиденний строк на розгляд заяв ставиться на паузу з 20 грудня 2024 року до відновлення роботи реєстрів", — розповіла юристка.

Окрім того, через цю ситуацію багатодітні батьки тимчасово не можуть оформити відстрочку через платформу "Резерв+" .

Водночас Тарасенко наголосила, що реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а також Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО) продовжують функціонувати без обмежень, тому рішення Кабміну не вплине на процедури, пов’язані з цими реєстрами.

Що робити, якщо зупинили розгляд заяви

Адвокатка рекомендує громадянам, які опинилися в ситуації затримки розгляду заяви на відстрочку через зупинку реєстрів, звернутися до ТЦК та СП із проханням про видачу письмового підтвердження зупинення розгляду заяви .

"Цей документ буде доказом, що доки розгляд заяви не завершений, мобілізація чи направлення на ВЛК неможливі", — зазначила Тарасенко.

Раніше "Телеграф" писав, скільки часу піде на відновлення держреєстрів після кібератаки. Пізніше міністерство зможе назвати чіткіший термін повного відновлення даних, проте це триватиме близько двох тижнів.