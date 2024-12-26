Может ли мужчина работать, если имеет отсрочку по инвалидности родителей

Возможность работать зависит от формы занятости

Одним из оснований получить отсрочку от мобилизации является уход за родителями с инвалидностью. Мужчины, которые имеют такую отсрочку, могут работать, но есть нюансы.

Об этом рассказала адвокат Дарья Тарасенко. По ее словам, все зависит от конкретного основания для отсрочки.

Юрист объясняет, если отсрочка оформлена по пункту 13 (м ужчина имеет отца или матер с инвалидностью I или II группы ), никаких ограничений по трудоустройству нет. В этом случае мужчина может работать на любой должности, даже при полном рабочем дне.

Однако, если отсрочка получена по пункту 9 ( осуществление постоянного ухода за отцом или матерью ), возможность работы зависит от формы занятости:

дистанционная работа — если мужчина работает из дома и может одновременно обеспечивать постоянный уход за родителями, отсрочка остается в силе;

— если мужчина работает из дома и может одновременно обеспечивать постоянный уход за родителями, работа вне дома — в случае трудоустройства, предусматривающего ежедневное физическое присутствие на работе (в офисе, предприятии или другом месте), выполнение условий постоянного ухода становится невозможным. В этом случае отсрочку могут отменить.

"Если же, скажем, вы ходите на работу в офис или на завод, очевидно, что в настоящее время вы уход за отцом не осуществляете. Соответственно, уход не носит характер постоянного, что является обязательным условием для отсрочки", — подчеркивает Тарасенко.

Таким образом, трудоустройство возможно только при условии, что оно не противоречит выполнению долга постоянного ухода за родителями, если это является основанием для отсрочки.

Напоминаем, чтобы получить отсрочку на основании ухода за родителями, следует обратиться к врачебно-консультативной комиссии (ВКК). Она созывается по месту регистрации, в медицинском учреждении, где пациент имеет декларацию с врачом.

Для этого нужно:

пройти обследование состояния здоровья родителей;

обратиться к семейному врачу;

инициировать заседание ВКК, которая оценит состояние родителей и подтвердит необходимость постоянного ухода.

После получения соответствующего заключения, подтверждающего потребность в уходе, мужчина может официально подать заявление и документы в ТЦК для отсрочки от мобилизации, ссылаясь на здоровье родителей.

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