Відстрочка від мобілізації по догляду за батьками: як її оформити

Спочатку потрібно пройти медогляд

В Україні тримає загальна мобілізація, проте деякі категорії громадян можуть отримати відстрочку від призову. Таке право мають чоловіки, які здійснюють догляд за батьками з інвалідністю.

Як саме оформити таку відстрочку, розповіла адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко в інтерв'ю для РБК-Україна.

Законодавство дозволяє отримати відстрочку від мобілізації тим, чиї батьки мають інвалідність I або II групи. Однак, виникають питання, якщо в обох батьків є інвалідність III групи. Юристка пояснює, що лише наявність інвалідності III групи може бути недостатньою підставою. Важливо отримати висновок медиків, що підтверджує потребу в постійному догляді.

"В таких ситуаціях людина має бути непрацездатна, і її стан здоров'я потребує, щоб хтось міг здійснювати за нею догляд. Якщо обоє батьків мають інвалідність і за ними нікому доглядати, крім єдиного сина, то можна оформити постійний догляд і далі, відповідно, отримати відстрочку від мобілізації", — зазначає Аніщенко.

Для цього необхідно пройти медичне обстеження та звернутися до медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) або лікарсько-консультативної комісії. ЛКК скликається в закладі охорони здоров'я, де людина зареєстрована. Комісія оцінює стан здоров'я батьків і вирішує, чи потребують вони постійного догляду. Цей висновок є ключовим для оформлення відстрочки від мобілізації.

"Якщо ми говоримо про лікарсько-консультативну комісію (ЛКК), треба спершу піти з актуальними обстеженнями стану здоров'я до сімейного лікаря. Далі скликається комісія. У порівнянні з МСЕК це простіше тим, що лікарсько-консультативна комісія засідає в тому медичному закладі, де людина прописана за місцем реєстрації та де в нього укладена декларація з лікарем", — пояснює юристка.

Нагадуємо, щоб оформити відстрочку від призову, чоловік спочатку повинен стати на облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Тільки після цього громадянин зможе подати необхідні документи для відстрочки.

Раніше "Телеграф" писав, чи потрібна чоловікам відстрочка від мобілізації, щоб виїхати за кордон. Для деяких категорій громадян прописаний перелік документів для виїзду.