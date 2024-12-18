Відстрочка від мобілізації по догляду за батьками: як її оформити

Для отримання довідки потрібно пройти декілька етапів

Попри загальну мобілізацію, деякі категорії громадян мають право на відстрочку від призову. Зокрема, це стосується чоловіків, які здійснюють постійний догляд за хворими батьками.

"Телеграф" розповідає, як оформити факт догляду. Кому можуть надати відстрочку від мобілізації передбачено ст. 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Згідно з чинним законодавством, підставами для відстрочки є:

Догляд за батьками з інвалідністю I або II групи. Для цього необхідно підтвердити родинні зв'язки та надати документи, що підтверджують інвалідність батьків.

Для цього необхідно підтвердити родинні зв'язки та надати документи, що підтверджують інвалідність батьків. Догляд за хворими батьками без встановленої інвалідності. Військовозобов'язаний може отримати відстрочку за умови надання медичного висновку про необхідність такого догляду.

В останньому випадку людина має бути непрацездатна, і її стан здоров'я має вимагати постійного догляду.

Якщо в обох батьків III група інвалідності, і за ними немає кому доглядати, крім єдиного сина, це також може стати підставою для відстрочки.

Процедура оформлення відстрочки

Щоб отримати відстрочку на підставі догляду за батьками, слід звернутися до лікарсько-консультативної комісії (ЛКК). Вона скликається за місцем реєстрації, в медичному закладі, де пацієнт має декларацію з лікарем.

Для цього потрібно:

пройти обстеження стану здоров'я батьків;

звернутися до сімейного лікаря;

ініціювати засідання ЛКК, яка оцінить стан батьків та підтвердить необхідність постійного догляду.

Після отримання відповідного висновку, який підтверджує потребу в догляді, чоловік може офіційно подати заяву та документи в ТЦК для відстрочки від мобілізації, посилаючись на стан здоров’я батьків.

Нагадуємо, що відстрочку дають за іншими сімейними обставинами. Не можуть мобілізувати громадян, які:

мають дитину віком до 18 років, якщо інший з батьків помер, позбавлений батьківських прав, або визнаний зниклим безвісти;

виховують щонайменше одну неповнолітню дитину самостійно;

виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

виховують дитину з тяжким захворюванням;

утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи;

опікуються дитиною, яка до усиновлення була сиротою або позбавленою батьківського піклування, віком до 18 років;

мають дружину з інвалідністю I чи II групи.

Також звільняються від мобілізації чоловіки, які мають на утриманні троє і більше дітей віком до 18 років (за винятком тих, хто має заборгованість зі сплати аліментів).

Раніше "Телеграф" писав, як багатодітному батьку отримати відстрочку від мобілізації. Для початку потрібно зібрати пакет певних документів.