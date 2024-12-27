Більшість і досі плутається. Як правильно писати "пів" за новим українським правописом

Це потрібно запам'ятати раз і назавжди

Українці часто роблять помилки при написанні чисельника "пів". Зустрічається написання і разом, і окремо, і з дефісом.

Проте новий український правопис чітко визначає лише один правильний варіант. Про це розповів український мовознавець та відомий вчитель Олександр Авраменко.

За його словами, згідно з нормами нового правопису, числівник "пів" (це слово позначає половину чогось) пишеться окремо з іменниками родового відмінка (які відповідають на питання "кого/чого?").

Авраменко навів низку прикладів: пів яблука, пів Києва, пів ночі, пів острова тощо. Він зазначив, що перевірити себе можна дуже просто: якщо числівник "пів" у речення можна замінити словом "половина" (половина яблука, Києва тощо), тоді потрібно писати його окремо.

Водночас мовознавець пояснив, що разом "пів" пишеться лише з іменниками називного відмінка (які відповідають на питання "кого/чого?хто/що?"). Наприклад, північ, південь, півострів. Авраменко зазначив, що у цьому випадку ніякої "половини" частина "пів" у словах не позначає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в українській мові, щоб подякувати комусь ніколи не варто говорити "велике дякую". Це вважається серйозною помилкою. Відомий український вчитель розповів, чим замінити цю фразу. Насправді є безліч варіантів, які звучатимуть набагато краще.