Большинство до сих пор путается. Как правильно писать "пів" по новому украинскому правописанию

Это нужно запомнить раз и навсегда

Украинцы часто совершают ошибки при написании имя числительного "пів". Встречается написание и вместе, и раздельно, и с дефисом.

Однако новое украинское правописание четко определяет только один правильный вариант. Об этом рассказал украинский языковед и известный учитель Александр Авраменко.

По его словам, согласно нормам нового правописания, имя числительное "пів" (это слово обозначает половину чего-то) пишется отдельно с существительными родительного падежа (которые отвечают на вопросы "кого/чего?").

Авраменко привел ряд примеров: "пів яблука, пів Києва, пів ночі, пів острова" и т.д. Он отметил, что проверить себя можно очень просто: если имя числительное "пів" в предложении можно заменить словом "половина" (половина яблока, Киева и т.д.), тогда нужно писать его отдельно.

В то же время языковед объяснил, что вместе "пів" пишется только с существительными именительного падежа (которые отвечают на вопросы "кого/чего? кто/что?"). К примеру, "північ, південь, півострів". Авраменко отметил, что в этом случає никакой "половины" часть "пів" в словах не обозначает.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в украинском языке, чтобы поблагодарить кого-то никогда не стоит говорить "велика дякую". Это считается серьезным заблуждением. Известный украинский учитель рассказал, чем заменить эту фразу. На самом деле есть множество вариантов, которые будут звучать гораздо лучше.