Українська "Сопілка" вибухово привітала окупантів з Різдвом на півдні: що це за техніка у артилеристів (відео)

Українські майстри зібрали РСЗВ "Сопілка"

Не тільки конструкторські реактивні системи залпового вогню, як РСЗВ "Верба" здатні навести страх на окупантів. Відчути на собі вони можуть і менші вироби, наприклад РСЗВ "Сопілка", яку українські військові використовують на півдні.

Знайти її характеристики буде непросто, адже вона зібрана на базі причепу та трьох із 40 напрямних труб від РСЗВ БМ-21 "Град". На ній інструктори 118-ї ОБрТрО в зоні бойових дій вчать артилеристів 159-го батальйону. Відповідне відео вони опублікували в соцмережі "Фейсбук".

РСЗВ Сопілка в дії

"Наші бійці можуть вміло гатити на "Сопілці", — прокоментували відео автори. І це дійсно так. Аби відстрілятися і не попасти під ворожий вогонь у відповідь потрібно мати гарні навички. Інструктор Микола "Лукас" розповідає: "Від першого вихода в нас є 10 хвилин відпрацювати, тому що контрбатарея після 1 вихода за 10 хвилин встигає найти, навестись та дати отвєтку". Найкращий результат — 4 хв на розгортання і 2 хв на згортання РСЗВ.

Сама ж "Сопілка" транспортується автомобілем HMMWV та може перевозити до 9 снарядів. Калібр — 122 мм, як і у БМ-21 "Град". Головна задача — уразити живу силу ворога, броньовану та неброньовану техніку, артилеристів росіян та командні пункти. Останній був уражений якраз у відео.

Довжина напрямних труб у "Градів" — 3 метри. Дальність стрільби у БМ-21 "Град" — до 40 км, у "Сопілки", очевидно, набагато менше, але це не применшує її смертоносності.

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