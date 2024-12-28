"Це соромно": в Раді вважають потрібним викорінити "бусифікацію" та не знижувати мобілізаційний вік

Практика примусової мобілізації до ЗСУ повинна відійти у минуле

В Україні потрібно цілком викорінити таке явище, як "бусифікація". Служити у Збройних силах України – це честь, а не покарання, або рабство, тому людей до армії потрібно залучати через рекрутинг, а не через примусову мобілізацію.

Про це сказала голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк в інтерв'ю "Українському Радіо". Вона зазначила, що практика примусової мобілізації, "яку ми інколи можемо бачити і нам соромно стає", повинна відійти у минуле.

"Я б хотіла, якби було моє бажання і воля, щоб вона припинилася вже давно. Але ми все одно бачимо, що є такі ганебні явища. Поки що вона є. Це соромно. Про це потрібно говорити, це потрібно викорінювати, від цього потрібно позбавлятися", – сказала вона.

Окрім цього, Шуляк додала, що у Верховній Раді немає законопроєктів про зниження мобілізаційного віку. Вона не думає, що хтось буде їх ініціювати, особливо найближчим часом. Будь-які спекуляції навколо цієї теми тільки шкодять.

"Мені інколи здається, що якась така болюча тема піднімається в нашому суспільстві та починається максимально розганятися в ЗМІ, в соціальних мережах… Цього не потрібно робити. Ці питання роз'єднують суспільство, якоїсь тривоги надають", – зазначила вона.

Нагадаємо, США неодноразово закликали знизити мобілізаційний вік в Україні. В Офісі президента України Володимира Зеленського на це відповіли, що зараз ЗСУ не можуть озброїти як слід навіть наявних солдатів, оскільки партнери сильно затягують постачання озброєння.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Україні доведеться знизити мобілізаційний вік, оскільки людям старшого покоління буде складно опанувати сучасну техніку. Про це заявив Максим Жорін, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Збройних Сил України.