Знають одиниці. Як правильно називати "селедку под шубой" українською

"Селедка" — це калька з російської

Незабаром українці почнуть готуватись до Різдва та Нового року, накриваючи пишні та щедрі столи. На яких зазвичай є і "селедка под шубой".

Аби за столом не було соромно, "Телеграф" розповість, як ця страва звучить українською правильно.

Зауважимо, що "селедка" — це російською, і в українській мові цього слова нема, це – типовий суржик, і його варто уникати.

Не можна казати: "Зважте мені дві сельодочки", "Я приготувала на вихідних неймовірну сельодку під шубою", "Мені чогось так хочеться сельодки". Усі ці вислови калька та росіянізми.

В українській мові існує лише одне слово, яке означає солону рибу — "оселедець". Тобто казати "сельдь" чи "сілідка" — не правильно.

Саме тому святкова страва "селедка под шубой" українською буде "оселедець під шубою". Будь-які інші вислови вважаються суржиком чи калькою, тому їх для чистоти мови краще уникати.

Додамо, вітаючи родичів чи знайомих, не правильно казати "З наступаючими святами!", адже свята не наступають, вони приходять.

Нагадаємо, в українській мові немає вислову "піднімаю тост", так кажуть лише росіяни. Більшість перекладають його за аналогією з російської "поднять тост". І здається, що воно звучить правильно, але насправді це не так.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно українською писати Новий рік: усі букви великі чи маленькі мають бути.