Деяким регіонам не пощастить особливо. Коли в Україну прийдуть сильні морози

Температура буде нижче за норму

Початок зими в Україні видався доволі теплим. Проте вже в січні очікують сильні морози.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфу" "Люті морози до -20 °C та снігопади. Прогноз погоди на січень не порадує українців".

Згідно з прогнозом, у другій декаді січня осередок холодного повітря буде зосереджене переважно в країнах Центральної Європи, цьому сприятиме малорухливий антициклон. Тому температура буде на кілька градусів нижче за норму. А от сильні морози очікуються у західних та південно-західних областях, а в інших регіонах вони будуть у межах кліматичної норми.

Крім того, у третій декаді січня буде тепліше, десь після 20 числа. У цей період прогнозується зміна вітру на західний і надходження більш вологих та теплих повітряних мас із Північної Атлантики углиб Європи. У середньому за місяць на території України прогнозується температура близько норми, на Лівобережжі країни вище за норму на 0,5 – 1,5 °C.

У західних регіонах та місцями у південних областях очікується помірно холодний січень з відхиленням середньомісячної температури нижче за норму на 0,7 – 1,6 °C. Протягом усього місяця можливі періоди помірних морозів, іноді до -15…-20 °C (за винятком південної частини та Криму), особливо у Карпатському регіоні та місцями у північних областях.

Раніше "Телеграф" розповідав, що синоптики змінили прогноз погоди на Новий рік. Вже відомо, яким областям пощастить побачити сніг.