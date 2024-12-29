Некоторым регионам не повезет особенно. Когда в Украину придут сильные морозы

Температура будет ниже нормы

Начало зимы в Украине оказалось довольно теплым. Однако уже в январе ожидают сильные морозы.

Об этом говорится в материале "Телеграфа" "Лютые морозы до -20°C и снегопады. Прогноз погоды на январь не порадует украинцев".

Согласно прогнозу, во второй декаде января очаг холодного воздуха будет сосредоточен преимущественно в странах Центральной Европы, этому будет способствовать малоподвижный антициклон. Поэтому температура будет на несколько градусов ниже нормы. А вот сильные морозы ожидаются в западных и юго-западных областях, в других регионах они будут в пределах климатической нормы.

Кроме того, в третьей декаде января будет теплее, где-то после 20 числа. В этот период прогнозируется изменение ветра на западный и поступление более влажных и теплых воздушных масс из Северной Атлантики вглубь Европы. В среднем за месяц на территории Украины прогнозируется температура около нормы, на Левобережье страны выше нормы на 0,5 – 1,5 °C.

В западных регионах и местами в южных областях ожидается умеренно холодный январь с отклонением среднемесячной температуры ниже нормы на 0,7 – 1,6 °C. В течение всего месяца возможны периоды умеренных морозов, иногда до -15…-20 °C (за исключением южной части и Крыма), особенно в Карпатском регионе и местами в северных областях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что синоптики изменили прогноз погоды на Новый год. Уже известно, каким областям удастся увидеть снег.