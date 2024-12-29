Чи буде в Україні сніг 30 грудня: прогноз погоди на понеділок

Укргідрометцентр озвучив прогноз погоди по всій Україні у понеділок, 30 грудня

На початку 2025 року в Україну прийде аномально холодна погода. Проте в останній день 2024 року істотних опадів не передбачається.

Про те, яким буде прогноз погоди в Україні 30 грудня, розповідає "Укргідрометцентр". По всій Україні буде хмарно.

Захід

У Львівській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській, Закарпатській, Тернопільській, Хмельницькій областях вночі температура повітря становитиме -1…+1 градусів.

у Хмельницькій, Тернопільській та Львівській областях – +2…+4 градусів;

у Закарпатській, Волинській та Рівненській областях – +1…+3 градусів;

в Івано-Франківській та Чернівецькій областях – +3…+5 градусів.

Центр

У Київській, Черкаській та Кіровоградській областях удень буде +2…+4 градуси. Вночі у Києві та області буде від нуля до +2 градусів, у Черкаській та Кіровоградській області – від -1 до +1 градусів. Схожа погода вночі буде у Житомирській, Полтавській та Вінницькій областях.

Південь

На півдні України температура повітря вночі коливатиметься від нуля до +1 градусів, а вдень від +1 до +5 градусів. Найтепліше буде вдень на Одещині: там стовпчик термометра покаже +3… +5 градусів.

Північ

Вночі температура повітря покаже -1... +1 градусів, вдень у Харківській та Сумській областях буде +1… +3 градусів, тоді як у Чернігівській — +2… +4 градусів.

Схід

Вдень температура повітря в Донецькій та Луганській областях буде 0…+2 градусів, а вночі — 0…-2 градусів та -1…-3 градусів у Донецькій та Луганській областях відповідно. На Дніпропетровщині вночі буде -1...+1 градусів, а вдень — +1...+3 градуси.

Нагадаємо, раніше Ігор Кібальчич у коментарі Телеграфу говорив, що перед Новим роком очікується значне зниження температури повітря.