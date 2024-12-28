Люті морози до -20 °С та снігопади. Прогноз погоди на січень не порадує українців

Сильні вітри також очікуються

Січень в Україні можна по праву назвати "маківкою зими", адже цього місяця фіксуються найнижчі середньомісячні значення температури повітря, часто виникають сильні хуртовини та інші зимові метеорологічні явища. Іноді лютий холод починає накривати країну з півночі, однак у нинішньому столітті такі процеси фіксуються набагато рідше через потепління клімату.

У 2025 році січень почнеться з похолодання, адже гренландський холод піде на нижчі широти на тлі активізації циклону в північній частині Атлантичного океану. Очікується, що першого тижня нового року аномально холодна погода накриє північно-західну частину Європи. Після 4 – 6 січня морозне повітря просунеться ще далі на південний схід і охопить центральну Європу та частково Україну.

Тому у нашій країні на зміну аномальному теплу та дощам у перші дні січня прийде свіжа та холодна повітряна маса з північного заходу. Найбільш відчутним похолодання буде в західних областях України, де стовпчики термометрів опустяться на 10 – 13 °С всього за пару днів. Водночас на півдні та сході країни тепла погода протримається довше і зниження температури буде не різким.

На карті представлений прогноз середньої аномалії температури повітря на території Європи на початку січня (з 4 по 11 число), де синім кольором показані райони з холодною погодою, а червоним та помаранчевим – області з температурою вище за кліматичну норму.

У другій декаді місяця вогнище холодного повітря буде зосереджено переважно у країнах Центральної Європи, цьому сприятиме малорухливий антициклон. Тому температурний фон буде на кілька градусів нижче за норму. В Україні сильні морози очікуються в західних та південно-західних областях, а в інших регіонах вони будуть у межах кліматичної норми. Вже у третій декаді січня буде тепліше, десь після 20 числа. У цей період прогнозується зміна вітру на західний та надходження більш вологих та теплих повітряних мас із Північної Атлантики углиб Європи.

У середньому за місяць на території України прогнозується температура близько норми, на Лівобережжі країни вище за норму на 0,5 – 1,5 °С. У західних регіонах і місцями в південних областях очікується помірно холодний січень з відхиленням середньомісячної температури нижче за норму на 0,7 – 1,6 °С. Протягом усього місяця можливі періоди помірних морозів, іноді до -15…-20 °С (за винятком південної частини та Криму), особливо у Карпатському регіоні та місцями у північних областях.

Кількість опадів по всій території України прогнозується вище за норму на 10 – 40%, у Лівобережній частині вони мають бути у межах норми. У першій та третій декаді місяця буде помітним дія циклону, яка стане причиною великої кількості опадів у вигляді снігу, мокрого снігу, іноді дощу та мряки. Також на початку січня прогнозуються сильні вітри практично у всіх регіонах країни. Найбільш вітряна погода очікує західні, північні та східні області.

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