Синоптики змінили прогноз погоди на Новий рік: яким областям пощастить побачити сніг

Українці все ж зможуть побачити зимову казку

Хоча грудень добігає кінця, погода в Україні більше нагадує похмуру осінь із затяжними дощами та температурою вище нуля. Метеорологи фіксують аномально теплу погоду для цієї пори року, коли замість снігового покриву маємо калюжі та мокрий асфальт на дорогах. І хоча раніше прогнози не обіцяли українцям снігу на Новий рік, тепер синоптики кажуть, що деяким областям все ж пощастить.

"Телеграф", посилаючись на дані Українського гідрометеорологічного центру розповість, де йтиме сніг 31 грудня. А також якою буде температура повітря.

Синоптики зазначають, що у Києві йтиме сніг. При цьому температура буде від 0 до +2 градусів тепла. Також сніг прогнозують і в інших регіонах: Чернігові, Сумах, Харкові, Полтаві, Рівному, Луцьку, Житомирі. А стовпчики термометра показуватимуть від 0 до +4 градусів тепла.

Варто додати, що раніше Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" казав, що перед Новим роком очікується значне зниження температури повітря. Щодо снігу у новорічну ніч, то українці його можуть і не побачити.