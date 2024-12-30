ISW: Росіяни просунулися на Покровському напрямку, а ЗСУ утримують позиції на Курщині (карта боїв)

Ворог намагається захопити якнайбільше української землі та не рахується з втратами

Триває 1041-й день повномасштабної війни Росії проти України. Минулої доби, 30 грудня, росіяни мали просування на Покровському напрямку, а ЗСУ могли повністю відійти від південного берега річки Сухі Яли на Вугледарському напрямку.

За даними Американського інституту вивчення війни (ISW), російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 і 29 грудня, свідчать, що росіяни мали просування в промисловому секторі на східній околиці Піщаного та в східній частині Новоєлизаветівці (обидві південно-зах. Покровська).

Російські війська вели наступальні дії поблизу самого Покровська; на схід від Покровська біля Зеленого Поля, Воздвиженки, Миролюбівки, Проміні, Калинового; на південний схід від Покровська біля Лисівки; на південь від Покровська біля Даченського, Нового Труда, Шевченка; і на південний захід від Покровська біля Першого Травня, Вовкова, Солоного, Новооленівки, Нововасилівки, Новоєлизаветівки та Успенівки.

Росіяни 29 грудня продовжили наступ на Вугледарському напрямку. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що українські війська, ймовірно, повністю відійшли від південного берега річки Сухі Яли.

Наступала ворожа армія 29 грудня також у напрямку Часового Яру, проте ISW не фіксує там просування окупантів. Продовжили росіяни наступальні дії й на Торецькому напрямку, але підтвердженого просування не досягли. Також, за даними аналітиків, не мали успіху наступи росіян й на Курахівському напрямку.

В Курській області, де триває операція Сил оборони України, росіяни продовжили штурм "українського виступу". Проте вони не зробили жодного підтвердженого просування.

Як повідомляв "Телеграф", український телеведучий Дмитро Гордон заявив, що війна в Україні може закінчитись напередодні Нового року, а саме 30 грудня. Він стверджує, що цього дня нібито має відбутися історична зустріч, яка завершить гарячу фазу війни.