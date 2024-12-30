Знову ядерний шантаж: Лавров заявив, що Росія готова почати розгортання забороненої зброї

Ракети середньої та малої дальності, які несуть ядерні боєголовки, були заборонені договором від 1987 року

Російський режим продовжує ядерний шантаж цивілізованого світу. Кремль хоче остаточно скасувати мораторій на розгортання ядерних ракет середньої та малої дальності, які раніше були заборонені згідно з Договором про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД). Традиційно в Кремлі перекладають відповідальність за свої дії на США – мовляв, американська армія розгортає такі ракети в різних регіонах світу.

Про це повідомило видання "Голос Америки" із посиланням на міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Лавров, заявляючи про намір РФ розгорнути заборонену зброю, поскаржився, що це, мовляв, станеться через те, що "немає жодних умов" для стратегічного діалогу з Вашингтоном.

Зазначається, що таким чином Лавров визнав, що дії РФ – це чергова спроба ядерного шантажу. А глава Росії Володимир Путін, який, як повідомляється, виступив з цією ініціативою, заявив, що Росія готова не розміщувати ці типи ракет у своєму ексклаві в Європі: мова йде про Калінінградську область Росії, колишню Східну Прусію, анексовану СРСР у Німеччини в 1945 році.

ДРСМД: що це таке

Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД) був підписаний у 1987 році лідером СРСР Михайлом Горбачовим та президентом США Рональдом Рейганом. Він передбачав ліквідацію ядерних ракет дальністю від 500 до 5500 кілометрів. Сторони зобов'язалися ліквідувати запаси ядерних балістичних та крилатих ракет малої (500 – 1000 км) та середньої (1000 – 5500 км) дальності, а також не розгортати та не виготовляти такі ракети у майбутньому.

Договір був повністю виконаний у червні 1991 року. Радянський Союз знищив 1846 ракетних комплексів (РСД-10 "Піонер", Р-12, Р-14 та інші типи), США – 846 ракетних комплексів ("Першинг-1" та "Першинг-2", "Томагавки" наземного базування та інші).

У жовтні 2018 року адміністрація тодішнього президента США Дональда Трампа оголосила про намір вийти з ДРСМД в односторонньому порядку через численні порушення з боку Росії, зокрема розробку та постановку на озброєння ракет "Іскандер", які підпадають під обмеження, вказані у договорі, а також через ядерний арсенал Китаю, який договір не підписував. 1 лютого 2019 року США призупинили участь у договорі, 2 лютого 2019 року це зробила Росія, договір остаточно припинив дію 2 серпня 2019 року.

9М729 "Іскандер-М"

Втім, в США планували переукласти угоду, а Росія зі свого боку заявила про "мораторій" на розробки ракет, заборонених ДРСМД. Проте укласти новий договір у Вашингтона та Москви не вийшло, Пекін не виявив зацікавленості обмежувати власний ядерний арсенал, а Росія, як виявилося вже під час війни в Україні, дійсно активно порушувала ДРСМД, ведучи розробки забороненої зброї – зокрема, "Орєшнік" є балістичною ракетою середньої дальності, здатною нести ядерний боєзаряд.

Нагадаємо, 21 листопада, російські війська вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. Того ж дня Володимир Путін у своєму зверненні до росіян заявив, що йдеться про застосування новітньої ракети середньої дальності "Орєшнік" у без'ядерному гіперзвуковому виконанні. Вона нібито здатна долетіти до найбільших міст Європи за лічені хвилини.

Втім, як виявилося, ця ракета була виготовлена ​​російськими компаніями з використанням сучасного західного виробничого обладнання. Воєнна машина Кремля залишається критично залежною від іноземних технологій, які охоплюються західними санкціями. На думку експертів, Росія не може виробляти сотні ракет "Орєшнік" на рік. Число вироблених ракет може становити 25 одиниць на рік, а не на місяць.