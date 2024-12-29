Україні "доведеться" відмовитися від територій: міністр Словаччини зробив гучну заяву

У Словаччині вже поділяють Україну

У Словаччині заявили, що Україні доведеться відмовитися від частини своїх територій. При цьому там хоч би визнали, що Росія є агресором у цій війні.

Відповідну заяву зробив міністр оборони країни Роберт Калиняк в ефірі програми V politike. За його словами, для Словаччини найбільш вигідно, щоб війна закінчилася негайно, а Україна та Росія досягли перемир’я та сіли за стіл переговорів.

При цьому він додав, що питання майбутніх кордонів не настільки важливе, як те, "яку форму набуде повоєнна Україна". За його словами, "реальність на місці" вказує на те, що Києву доведеться йти на територіальні поступки.

"Ймовірно, Україна не усвідомлює того факту, що вона ніколи не зможе переміщатися між Німеччиною та Швейцарією, але завжди ділитиме свій найбільший кордон із Російською Федерацією", — сказав він.

Калиняк додав, що безперечно Росія є агресором, оскільки "перейшла всі кордони, правила та порушила міжнародне право". Однак при цьому він закликав "звертати увагу до того, що відбувається в інших частинах світу".

Як повідомлялося раніше, Калиняк і раніше виступав проти допомоги Україні. Наприклад, у листопаді 2023 року завдяки його рішенню Словаччина повністю припинила надавати військову підтримку на державному рівні, втім, співробітництво з приватними компаніями він поки що забороняти не став.

Крім того, у березні 2024 року він запропонував депортувати українських чоловіків зі Словаччини на батьківщину.