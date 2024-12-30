ISW: Россияне продвинулись на Покровском направлении, а ВСУ удерживают позиции на Курщине (карта боев)

Враг пытается захватить как можно больше украинской земли и не считается с потерями

Продолжается 1041-й день полномасштабной войны России против Украины. За прошедшие сутки, 30 декабря, россияне имели продвижение на Покровском направлении, а ВСУ могли полностью отойти от южного берега реки Сухие Ялы на Угледарском направлении.

По данным Американского института изучения войны (ISW), российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 28 и 29 декабря, свидетельствуют, что россияне имели продвижение в промышленном секторе на восточной окраине Песчаного и в восточной части Новоелизаветовки (оба юго-зап. Покровска).

Российские войска вели наступательные действия вблизи самого Покровска; восточнее Покровска возле Зеленого Поля, Воздвиженки, Миролюбовки, Проминя, Калинового; юго-восточнее Покровска возле Лисовки; к югу от Покровска у Даченского, Нового Труда, Шевченко; и юго-западнее Покровска возле Первого Мая, Волкова, Соленого, Новооленовки, Нововасиловки, Новоелизаветовки и Успеновки.

Россияне 29 декабря продолжили наступление на Угледарском направлении. Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что украинские войска, вероятно, полностью отошли от южного берега реки Сухие Ялы.

Наступала вражеская армия 29 декабря также в направлении Часового Яра, однако ISW не фиксирует там продвижения оккупантов. Продолжили россияне наступательные действия и на Торецком направлении, но подтвержденного продвижения не достигли. Также, по данным аналитиков, не имели успеха наступления россиян и на Кураховском направлении.

В Курской области, где идет операция Сил обороны Украины, россияне продолжили штурм "украинского выступа". Однако они не совершили ни одного подтвержденного продвижения.

Как сообщал "Телеграф", украинский телеведущий Дмитрий Гордон заявил, что война в Украине может закончиться в канун Нового года, а именно 30 декабря. Он утверждает, что в этот день якобы должна состояться историческая встреча, которая завершит горячую фазу войны.