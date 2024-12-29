"А якщо правда?" Гордон заінтригував словами про кінець війни в Україні

Люди відреагували на це не стримуючи емоцій

Війна в Україні може закінчитись напередодні Нового року, а саме 30 грудня. Адже у цей день нібито має відбутися історична зустріч, яка завершить гарячу фазу війни.

Про це повідомив український телеведучий Дмитро Гордон. Відповідні заяви журналіста розповсюдилися в українських телеграм-каналах.

"Сьогодні у нас 29 грудня 2024 року. Я ще раз повторюю, гаряча фаза війни завершиться цього року. Мені скажуть: "Ти збожеволів — до кінця року залишилося два дні фактично!". Ні, друзі, з глузду я не збожеволів. У мене є інформація, і я зараз з вами цією інформацією поділюсь. Ви бачите, що останніми днями практично немає тривог….Ви ж розумієте, що Путін має бомбити нещадно Україну прямо перед Новим роком, щоб нам було погано, щоб у нас не було електрики, тепла. Ось вам Новий рік. А тепер я запитую: чому він цього не робить? Ось уже чотири дні точно, днів п'ять може бути. Чому цього нема? Ви помітили, що спите вночі, і немає тривог? Відповідаю на запитання. Тому що його попросили не робити з Вашингтона. А чому його попросили цього не робити із Вашингтона?", — йдеться у повідомленні.

За його словами, завтра, 30 грудня 2024 року, якщо все складеться нормально має відбутися історична зустріч, яка завершить гарячу фазу війни.

"Чекати лишилося недовго. Завтра, 30 грудня", – пояснює телеведучий.

Що пишуть українці

Українці відреагували на слова Гордона. У більшості людей були сильні емоції.

Варто зазначити, що на початку року Гордон робив прогноз щодо закінчення війни в Україні. Тоді він казав, що це станеться у 2024 році, але не називав конкретних дат.