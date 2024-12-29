Саме цим літаком свого часу літав відомий алкоголік та заступник керівника Радбезу РФ Дмитро Медвєдєв

Спеціальний пасажирський літак Іл-96-300 зі складу президентського авіазагону "Росія" 26 грудня літав у Нью-Йорк та Вашингтон. 28 грудня він покинув Сполучені Штати, хто саме перебував на борту авіалайнера, яким користуються вищі посадовці російського режиму – невідомо.

Про політ літака стало відомо з даних сервісу FlightRadar. Згідно з ними, 26 грудня борт номер RA-96023 прибув до Нью-Йорка із Санкт-Петербурга, а трохи пізніше полетів до Вашингтону.

При цьому 28 грудня Іл-96-300 здійснив рейс у зворотньому напрямку. Хто був на його борту – невідомо, але зазначається, що таким літаком користуються тільки "перші особи" російського режиму, зокрема керівники спецслужб. Про візит російської урядової делегації до США з обох сторін офіційно не повідомлялося.

Цікаво, що саме цим літаком свого часу літав відомий алкоголік та заступник керівника Радбезу РФ Дмитро Медвєдєв. Окрім нього, саме цим бортом користувався для польотів на сесії Генеральної асамблеї ООН голова МЗС РФ Сергій Лавров. Використовував Іл-96-300 й голова Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін. А деякі ЗМІ із посиланням на "власні обізнані джерела" пишуть, що на літаку до США літав помічник президента Микола Патрушев – але його візит буцімто "виявився невдалим".

Доречі, зазначимо, що глава Росії Володимир Путін відкинув мирний план, який розробляє команда новообраного президента США Дональда Трампа. Він передбачає відтермінування членства України в НАТО щонайменше на 10 років як одну з умов припинення війни.

При цьому 26 грудня Лавров заявив, що Москва готова піти на діалог з адміністрацією Трампа щодо обговорення перемир'я та припинення війни в Україні. Але Кремль сподівається, що Білий дім як слід "зрозуміє причини конфлікту".