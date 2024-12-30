Росія досягла кульмінації свого наступу: ЗМІ розповіли, що чекає Україну у 2025

РФ продовжує наступ, попри великі втрати

Новий 2025 рік Україна починає з позиції військової слабкості. Моральний дух в українській армії також значно впав.

Про це пише німецьке видання WELT. Зазначається, що Росія бере ініціативу на всіх ділянках фронту протяжністю понад 1200 кілометрів.

За даними видання, тільки минулого жовтня армія Путіна завоювала близько 160 квадратних кілометрів території на сході України, більше, ніж за будь-який інший місяць з літа 2022 року. Заради цих територіальних здобутків Кремль іноді жертвує понад 1000 солдатів на день, які гинуть або поранені.

Військовий експерт Маркус Райзнер припускає, що у Донецькій області ось-ось впадуть бастіони української оборони. На його думку, росіяни досягли кульмінації свого наступу.

Райзнер каже, що московські війська підійшли до третьої української лінії оборони під містом Покровськ. Він також очікує, що Збройні сили України вийдуть з району Курахового найближчими тижнями. Повне захоплення Росією загрожує також стратегічно важливому населеному пункту Часів Яр, куди російські війська наступали двома флангами.

Також експерт вважає наступ ЗСУ в Курській області помилкою. На його думку, ці українські резерви краще було б розгорнути деінде.

Видання пише, що зараз російські війська відвоювали добру половину зайнятих Україною територій Курської області. Німецькі силовики кажуть, що Україна може втратити всю зайняту територію до весни 2025 року.

Крім того, зазначається, що метою Кремля залишається повне захоплення Херсонської та Запорізької областей. Є ознаки того, що російська армія також планує наступ на цьому фронті.

Український артилерист Роман Грещук, який несе службу біля Херсона, каже що усі спроби росіян перетнути Дніпро поки що не увінчалися успіхом. За його словами, спроби росіян форсувати річку будуть для них самогубством.

WELT також пише, що з січня по жовтень 2024 року дезертувало більше українських військових, ніж за попередні два роки війни разом узяті. За цей період українська прокуратура порушила 60 тисяч справ проти військових, які самовільно залишили свої позиції чи частини. Ці цифри свідчать про падіння морального духу в армії.

"Справи йдуть як завжди погано. У нас немає ні людей, ні зброї, ні боєприпасів, ні техніки. Ми тримаємося. Загалом моральний стан наших хлопців хороший – ми знаємо, за що боремося", – каже Грещук.

Видання наголошує, що однією з найбільших проблем України залишається екзистенційний дефіцит кадрів. На окремих основних ділянках фронту на кожного українського солдата припадає до семи росіян.

"З одного боку, ця нестача означає, що армія змушена віддавати території. З іншого боку, ситуація деморалізує воюючих українців. Багато хто відчуває себе розчарованим і скаржиться, що мобілізація новобранців йде надто повільно", — йдеться у матеріалі.

Також видання наголосує, що після інавгурації Дональда Трампа наприкінці січня для Києва починається нова сторінка. Раніше обраний президент США публічно заявив, що закінчить цю війну якомога швидше і хоче підштовхнути обидві сторони за стіл переговорів і досягти компромісу.

Для української владу в центрі можливих переговорів знаходяться західні гарантії безпеки. Існує велика стурбованість тим, що Росія нападе знову після припинення вогню без надійного стримувального засобу.

Рейснер вважає, що військових запевнень окремих європейських держав, швидше за все, буде недостатньо, щоб стримати Кремль від нового вторгнення. На його думку, в нинішніх умовах США повинні залишатися центральним компонентом стримування.

Нагадаємо, глава Росії Володимир Путін відкинув мирний план, який розробляє команда новообраного президента США Дональда Трампа. Він передбачає відтермінування членства України в НАТО щонайменше на 10 років як одну з умов припинення війни.