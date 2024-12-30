США нададуть Україні кошти за рахунок заморожених активів Росії. Йдеться про дуже значну суму

Раніше наша країна вже отримала перший транш

Сполучені Штати Америки нададуть Україні 15 млрд доларів. Ці кошти забезпечені майбутніми доходами від заморожених російських активів.

Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, відповідну грантову угоду підписали український Мінфін і Світовий банк.

Прем'єр зазначив, що це кошти у межах проєкту PEACE in Ukraine та частина внеску США на суму 20 млрд доларів за ініціативою G7. За його словами, український уряд спрямує ці кошти на соціальні та гуманітарні видатки.

"Дякуємо Сполученим Штатам і Світовому банку за реалізацію та підтримку ініціативи, яка змушує Росію платити за агресію проти України", — написав Шмигаль.

Своєю чергою у Міністерстві фінансів України пояснили, що це кошти з Фонду фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для інвестування в зміцнення України (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF) Світового банку. Фінансування здійснюється за рахунок внеску США загальним обсягом 20 млрд доларів США у межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine (ERA).

Перший транш обсягом 1 млрд доларів США з 20 млрд доларів США Україна вже отримала через програму Світового банку за другою позикою на підтримку політики розвитку "Основи зростання" (Second Growth Foundations Development Policy Loan – DPL).

Кошти від США в межах PEACE in Ukraine буде спрямовано на:

виплату заробітної плати працівників охорони здоров'я, освіти, служб швидкого реагування та державних службовців;

допомогу малозабезпеченим сім'ям, ВПО, особам з інвалідністю, а також сім'ям з дітьми (при вагітності і пологах, при народженні, при усиновленні, одиноким матерям).

"У 2025 рік ми входимо з впевненістю щодо своєчасного та у повному обсязі фінансування всіх основних потреб соціального та гуманітарного напрямів. Вдячний Сполученим Штатам як за сприяння в імплементації механізму ERA, який змушує Росію платити за збитки Україні, так і за оперативне вирішення всіх технічних питань, щоб кошти були доступними Україні вже з кінця 2024 року", – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Раніше Міністерство фінансів США оголосило про виділення 20 млрд доларів Україні із заморожених активів Російської Федерації. Гроші виділяють у рамках ініціативи G7, яка передбачає загальну допомогу у 50 мільярдів доларів.

Нагадаємо, 18 грудня Світовий банк схвалив передачу Україні 2,05 млрд доларів США. Половина з цих грошей вперше надається Україні з фонду, який поповнюється за рахунок прибутків від заморожених активів російського режиму.