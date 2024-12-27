Путін відкинув мирний план Трампа. Що йому не сподобалося

Президент РФ наполягає на своїх умовах

Глава Росії Володимир Путін відкинув мирний план, який розробляє команда новообраного президента США Дональда Трампа. Він передбачає відтермінування членства України в НАТО щонайменше на 10 років як одну з умов припинення війни.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). 26 грудня Путін публічно заявив, що для Росії не має значення, коли саме Україна вступить до НАТО — "сьогодні, завтра чи через 10 років".

Як наголошують аналітики ISW, ця заява глави Кремля є частиною низки нещодавніх коментарів Путіна, які підтверджують його відмову від компромісів. Його вимоги незмінні: постійний нейтральний статус України, повна відмова від вступу до НАТО, обмеження чисельності української армії та зміна влади в Україні.

Зазначається, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повторив тези Путіна про нелегітимність українського уряду, стверджуючи, що він не може бути партнером у переговорах.

При цьому 26 грудня Лавров заявив, що Москва готова піти на діалог з адміністрацією Трампа щодо обговорення перемир'я та припинення війни в Україні. Але Кремль сподівається, що Білий дім як слід "зрозуміє причини конфлікту".

Що відомо про мирний план Трампа

Новообраний президент США ще не вступив на посаду й не представив кінцевого варіанту свого мирного плану для України. Тривають консультації щодо цього, проте жоден з відомих варіантів не передбачає вступу України до НАТО. Водночас спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що Трамп має намір припинити війну Росії проти України і досягти сталого і справедливого миру.

За його словами, Трамп "дуже послідовний у тому, чого він хоче", коли справа стосується війни в Україні. Келлог наголосив, що обраний президент США не має наміру повторювати досвід Мінських угод, які "виявилися провальними".

"Він розуміє важливість відносин, які у нього є зі своїми союзниками, а також з Путіним. І він та людина, яка може довести це до кінця, і я дійсно вірю, що він це зробить у недалекому майбутньому", – резюмував Келлог.

Водночас Reuters із посиланням на чотирьох чиновників писав, що у на столі у Трампа є три основні пропозиції щодо мирного плану. Йдеться про варіанти Кіта Келлога, обраного віцепрезидентом США Джей Ді Венса та колишнього в. о. керівника розвідки Річарда Гренелла.

План Кіта Келлога передбачає заморожування поточних ліній фронту. Якщо Росія не погодиться на це, Трамп озброїть Україну "до зубів". Україна ж має відмовитися від вступу до НАТО. Києву будуть запропоновані гарантії безпеки з боку США.

План Джей Ді Венса включає демілітаризовану зону на нинішніх лініях фронту, яка буде "потужно укріплена" для запобігання подальшим вторгненням з боку РФ. Венс також виступає проти вступу України в НАТО.

План Річарда Гренелла полягає у створенні "автономних зон" на сході України. Він також вважає, що членство України в НАТО – не в інтересах США. При цьому Гренелл – один із небагатьох, хто був присутній на зустрічі Трампа та президента України Володимира Зеленського у вересні в Нью-Йорку.

Як повідомляв "Телеграф", Дональд Трамп активно тисне на країни Європейського Союзу, намагаючись змусити їх надавати Україні якнайбільше військової допомоги. Здавалося б, це добра новина, але є нюанс: таким чином Трамп планує значно скоротити військову допомогу Україні з боку США.