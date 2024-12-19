"Є позитивна реакція": Зеленський прокоментував обговорення розміщення миротворців в Україні

Макрон вже почав переговори з деякими світовими лідерами щодо реалізації цього задуму

Під час візиту до Брюсселя 18 грудня президент України Володимир Зеленський серед іншого обговорив з французьким президентом Еммануелем Макроном ідею розміщення миротворчого контингенту в Україні. Зеленський зазначив, що зараз ця ініціатива перебуває на етапі деталізації.

Про це він сказав під час виходу до преси 18 грудня, повідомило "Радіо Свобода". Зеленський нагадав, що миротворчий контингент в Україні – це давня ідея Макрона.

"Що стосується миротворців, ми проговорювали з Еммануелем його давню ідею. Ми підтримуємо ідею посилення України, і ви це розумієте. Ми обговорюємо ці деталі", ‒ сказав Зеленський.

Щобільше, за його словами, Макрон вже почав переговори з деякими світовими лідерами щодо реалізації цього задуму. Проте конкретні деталі поки що розголошуватися не будуть з міркувань безпеки.

"Поки що не хочу говорити деталі, тому що ми в процесі. Але я бачу, що вже є позитивна реакція від деяких сторін. Це непростий процес, ви розумієте, які в чому ризики", ‒ резюмував президент.

Зазначимо, що введення міжнародного миротворчого контингенту в Україну може нарешті принести мир нашій країні, однак при цьому є загроза фактичного заморожування збройного конфлікту з Росією. Це означає, що ситуація залишатиметься нерозв’язаною, і повернення захоплених територій може бути відкладено на невизначений час.

При цьому міжнародний миротворчий контингент ООН, складений із представників африканських чи азіатських країн, може не викликати поваги у російських військових, які ведуть бойові дії в Україні. Тому в нашу країну краще ввести нейтральні сили під прапором Євросоюзу чи блоку НАТО.

Більше читайте в публікації: "Миротворці на лінії фронту. Чи зможуть іноземні військові зберегти мир та який головний ризик для України".