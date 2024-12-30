Россия достигла кульминации своего наступления: СМИ рассказали, что ждет Украину в 2025 году

РФ продолжает наступление, несмотря на большие потери

Новый 2025 год Украина начинает с позиции военной слабости. Моральный дух в украинской армии также значительно упал.

Об этом пишет немецкое издание WELT. Отмечается, что Россия берет инициативу на всех участках фронта протяженностью более 1200 километров.

По данным издания, только в прошлом октябре армия Путина захватила около 160 квадратных километров территории на востоке Украины, больше чем за любой другой месяц с лета 2022 года. Ради этих территориальных достижений Кремль иногда жертвует более 1000 солдат в день, погибших или раненых.

Военный эксперт Маркус Райзнер предполагает, что в Донецкой области вот-вот упадут бастионы украинской обороны. По его мнению, россияне добились кульминации своего наступления.

Райзнер говорит, что московские войска подошли к третьей украинской линии обороны под городом Покровск. Он также ожидает, что Вооруженные силы Украины выйдут из района Курахово в ближайшие недели. Полный захват Россией грозит также стратегически важному населенному пункту Часов Яр, куда российские войска наступали двумя флангами.

Также эксперт считает наступление ВСУ в Курской области ошибкой. По его мнению, эти украинские резервы лучше было бы развернуть в других местах.

Издание пишет, что сейчас российские войска отвоевали добрую половину занятых Украиной территорий Курской области. Немецкие силовики говорят, что Украина может потерять всю занятую территорию к весне 2025 года.

Кроме того, отмечается, что целью Кремля остается полный захват Херсонской и Запорожской областей. Есть признаки того, что российская армия также планирует наступление на этом фронте.

Украинский артиллерист Роман Грещук, несущий службу возле Херсона, говорит, что все попытки россиян пересечь Днепр пока не увенчались успехом. По его словам, попытки россиян форсировать реку будут для них самоубийством.

WELT также пишет, что с января по октябрь 2024 года дезертировало больше украинских военных, чем за предыдущие два года войны вместе взятые. За этот период украинская прокуратура возбудила 60 тысяч дел против военных, самовольно покинувших свои позиции или части. Эти цифры свидетельствуют о падении морального духа в армии.

"Дела идут как всегда плохо. У нас нет ни людей, ни оружия, ни боеприпасов, ни техники. Мы держимся. В целом моральное состояние наших ребят хорошее – мы знаем, за что боремся", – говорит Грещук.

Издание отмечает, что одной из самых больших проблем Украины остается экзистенциальный дефицит кадров. На отдельных основных участках фронта на каждого украинского солдата приходится семь русских.

"С одной стороны, этот недостаток означает, что армия вынуждена отдавать территории. С другой стороны, ситуация деморализует воюющих украинцев. Многие чувствуют себя разочарованными и жалуются, что мобилизация новобранцев идет слишком медленно", — говорится в материале.

Также издание отмечает, что после инаугурации Дональда Трампа в конце января для Киева начинается новая страница. Ранее избранный президент США публично заявил, что закончит эту войну как можно скорее и хочет подтолкнуть обе стороны за стол переговоров и добиться компромисса.

Для украинских властей в центре возможных переговоров находятся западные гарантии безопасности. Существует большое беспокойство тем, что Россия нападет снова после прекращения огня без надежного сдерживающего фактора.

Рейснер считает, что военных заверений отдельных европейских государств, скорее всего, будет недостаточно, чтобы удержать Кремль от нового вторжения. По его мнению, в нынешних условиях США должны оставаться центральным компонентом сдерживания.

Напомним, глава России Владимир Путин отверг мирный план, разрабатываемый командой новоизбранного президента США Дональда Трампа. Он предусматривает отсрочку членства Украины в НАТО как минимум на 10 лет как одно из условий прекращения войны.