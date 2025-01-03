"Поцілунок Венери та Місяця" помітили у небі над Україною (фото)

Це найяскравіше явище у нічному небі зараз

У п'ятницю, 3 січня, у небі над Україною помітили незвичайне космічне явище: Місяць поряд з Венерою. У Києві планету дуже добре видно, ніби чималу зірку.

На фото кореспондента "Телеграфа" Яна Доброносова видно, що Місяць наразі молодий у вигляді серпа. А "поцілунок Венери та Місяця" — найяскравіше явище у нічному небі зараз.

Цю космічну "пару" видно не тільки на Київщині, а й навіть в інших куточках планети, до прикладу, в Ірландії. Венера – найяскравіша планета в нічному небі, тому її добре видно поряд з Місяцем.

Венера та Місяць в Ірландії

Як пише Space, Венера наблизиться до молодого Місяця, освітленого приблизно на 18%. Вони будуть на відстані лише двох градусів одне від одного, що дозволить побачити їх навіть неозброєним оком. Це явище можна побачити на східному небі, після настання темряви.

Окрім Венери, поряд з Місяцем засяє Сатурн, але його буде видно гірше, адже він знаходиться на більшій відстані від Землі. Науковці додають, що коли це тріо опуститься максимально близько до горизонту, почнеться перший метеоритний дощ 2025 року.

"Близько 120 падаючих зірок на годину — деякі дуже яскраві. Вони викликані пилом і сміттям, залишеним у внутрішній частині Сонячної системи кометою чи астероїдом під назвою 2003 EH1", — каже репортер і досвідчений звіздар Джеймі Картер.

Нагадаємо, перший повний Місяць нового року, називається Вовчий Місяць. Ця назва бере свої корені у давніх традиціях. Вважається, що Місяць так називали через те, що в цей сезон вовки найбільш активно виють.

Раніше "Телеграф" розповідав, що можна побачити на нічному небі у січні 2025.