Чому насправді Гордон сипле заявами про кінець війни і переговори

Гордон настільки довго на інформаційному ринку, що вже стає ветераном

Останні гучні заяви українського телеведучого Дмитра Гордона про завершення війни, які не справдилися, красномовно показують, що він намагається хайпувати та підвищити свою популярність. При цьому його не хвилює правдивість сказаного чи маніпуляції у заявах.

Про це "Телеграфу" розповів журналіст, директор Інституту світової політики Євген Магда. За його словами, Гордон настільки довго на інформаційному ринку, що він вже стає ветераном і перетворюється на мем певною мірою.

"Він розраховує на певні пільги тому і робить такі резонансні заяви, збільшує кількість підписників. Він діє за принципом: чим гірше, тим краще, тобто він використовує різні способи для того, щоб привернути до себе увагу і стати більш помітним на сучасному інформаційному полі", — каже Магда.

Він наголошує, що наразі важко сказати наскільки це зіграє йому на руку. Але тут вже виникає питання до українців, які реагують на це, демонструючи низький рівень критичного мислення. Гучні заяви Гордона, на думку Магди, несуть користь тільки йому, що наразі сумнівно.

"Нам треба шукати певні моменти і можливості для того, щоб суспільство в цілому прищеплювати від подібних гучних заяв. Адже в умовах стресу, який утворився після тисячі днів широкомасштабного вторгнення, подібні інформаційні розваги на суспільні настрої впливають негативно", — додає журналіст.

Приблизно такої ж думки і український політолог Олексій Голобуцький, який розповів "Телеграфу", чим насправді можуть бути викликані останні гучні заяви Гордона.

За словами Голобуцького, не слід забувати, що Гордон, маючи понад 3 мільйонну авдиторію на YouTubе, отримує чималу монетизацію. Тому цей хайп грає йому на руку не тільки у публічному плані, а й в матеріальному.

"У нас (в Україні — ред.), якщо ти маєш 1 мільйон підписників, тебе вже можуть вважати експертом і чути твою думку. У Гордона 3 млн підписників, це для України дуже потужно, бо у нас, дай боже, 30 млн населення залишилось. До того ж у нього велика, мабуть, російська авдиторія, він все ж таки відомий в Росії персонаж", — каже Голобуцький.

Водночас монетизація YouTubе, на думку політолога, точно не єдине джерело доходу Гордона, але потужна машина піару і хайпу. І ці його спроби залишись на слуху наштовхують українців на можливість балотування Гордона у президенти. За словами Голобуцького, це може звучати дико, але хайп на такій серйозній темі точно вказує не на простий піар.

"Він може піти на президентські вибори, а може і ні. Проте майбутні вибори, які ймовірніше будуть за участі Володимира Зеленського, пройдуть за певним принципом. Коли люди обирають "меншу з зол". В Україні навіть ті, хто зараз проти Зеленського, у майбутньому проголосують за нього, аби уявний Бойко чи Арестович не перемогли. Вони можуть обрати знайоме, хоч і не те, що їм подобається", — каже політолог.

Голобуцький додає, коли почнуться мирні переговори і закінчиться війна, Гордон точно спекулюватиме на цьому, вносячи певні поправки у свої заяви.

"Він професіонал в цьому плані, і він бачить, що це (останні заяви — ред.) ніяк не впливає на його капіталізацію. Навпаки, тільки сприяє, адже люди зараз хочуть чути відповіді на свої питання, не думаючи критично. Канал Гордона вже давно можна прирівняти до жовтої преси, але його дивляться і слухають", — каже Голобуцький.

За його словами, більшість тих, хто зараз завзято критикує Гордона, залюбки підуть до нього на інтерв'ю, коли він покличе. Адже це не абиякий піар, та ще й у відомого інтерв'юєра.

"Гордона знає кожна собака, так, в нього можливості більше ніж, наприклад, в Арестовича, якого теж кожна собака знає. Але Гордон — це вже мем, практично. Як його по-іншому оцінювати? Коли кажете про репутацію, то виникає питання: репутація перед ким? Гордон нічим не ризикує в нашій країні, крім своїх грошей, які він може втратити, якщо перестане хайпувати", — пояснює Голобуцький.

Раніше "Телеграф" розповідав, як заяви Гордона про кінець війни можуть допомогти Україні.