Коли обмежено придатний може не прийти на повторну ВЛК: юристка назвала чотири причини

Для неявки на ВЛК причина має бути дуже серйозною

Обмежено придатний до військової служби громадянин може не пройти на повторний огляд ВЛК до 5 лютого 2025 року лише у разі поважної причини. Однак якщо він отримав повістку та/або направлення терцентру комплектування (ТЦК) і соцпідтримки на огляд військово-лікарської комісії, неявка буде вважатися порушенням законодавства.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповіла Наталія Опольська — доктор юридичних наук, керівниця "Адвокатського бюро Наталі Опольської". Вона назвала, які поважні причини дають право уникнути адміністративної відповідальності.

Більше читайте на публікації на сайті "Телеграф": "Обовʼязкова ВЛК до 5 лютого: кому, коли та як її проходити? Юристка відповіла на всі запитання".

За словами юристки, у разі наявності повістки на ВЛК, наприклад, на 1 лютого, а особа з’явиться після 10 лютого, такого військовозобов’язаного, ймовірно, буде притягнуто до адміністративної відповідальності. Оскарження протоколу про адміністративне правопорушення буде можливим лише за наявності поважних причин неявки в строки.

— Поважними причинами неприбуття громадянина у строк, визначений у повістці визнаються: перешкода стихійного характеру; хвороба громадянина; воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк; смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка), — назвала чотири причини неявки Наталія Опольська.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яка відповідальність загрожує обмежено придатному до військової служби у разі неявки на повторну ВЛК.