Чекайте на "гойдалки": народний синоптик дав прогноз погоди на найближчий тиждень

Народний синоптик розповів, чого варто чекати українцям наприкінці першої декади січня

Перші дні січня 2025 року здивували мешканців України незвичним теплом. Наприклад, у Києві 2 січня стовпчики термометрів досягали позначки +9 °C. Проте така погода буде не завжди.

Про те, яку погоду варто чекати на українців наприкінці першої декади січня, розповів народний синоптик Володимир Деркач у матеріалі "Телеграфа": Європу засипало снігом! Чого чекати Україні: прогноз погоди на січень та лютий від народного синоптика.

За його словами, перша декада нового року, за словами Володимира Деркача, здивує різноманітністю погоди.

Деркач зазначив, що різкі переходи від "плюсу" до "мінуса" спостерігатимуться досить часто.

"Серодина цього відрізка буде холодною лише умовно: постійний мінус вночі, а решта часу переважатимуть плюсові температури. Тобто дні будуть досить теплі, а опади не сильні (можливі лише з середини першої декади)", — зазначив народний синоптик.

У той же час, ближче до початку другої декади січня погода буде вже з позначкою "плюс". Але з середини місяця посиляться опади і майже відразу відбудеться зниження температури.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у перші дні нового 2025 року через теплу зимову погоду в Запоріжжі зацвіла сакура.