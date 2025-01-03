Допомогу від держави в розмірі 1500 гривень зможуть отримати деякі українці

Важлива та потрібна ініціатива

Уряд планує розпочати надавати 1500 гривень учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни для занять спортом. Заявку можна буде подати через "Дію".

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у своєму Телеграм-каналі. За його словами, ця постанова набуде чинності вже за тиждень.

"Учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни виплачуватимуть 1500 гривень раз на квартал для занять спортом у спортивних клубах", — написав нардеп.

Усі бажаючі зможуть подати заявку на отримання коштів на платформі "Дія". Постанова уряду має набути чинності вже 15 січня.

Коли саме почнуть робити виплати і як відстежуватиметься їхнє цільове використання — невідомо. Жодних подробиць Гончаренко на даний момент не повідомив.

Нагадаємо, з 1 грудня стартувала соціальна програма "Зимова єПідтримка", яку раніше анонсував президент України Володимир Зеленський. Усі українці, які перебувають на території країни, включаючи дітей, можуть отримати допомогу у розмірі 1000 гривень.

Не отримають гроші лише ті українці, які перебувають за кордоном чи на тимчасово окупованих територіях. Верифікація має нібито відбуватися з геолокації користувача в додатку "Дія".

Гроші можна буде витратити на:

комунальні платежі, медичні, ветеринарні чи юридичні послуги;

освіта, спорт, відпочинок, транспорт, мобільний зв’язок, страхування;

благодійність: пожертвувати на ЗСУ або купити військові облігації;

салони краси, розваги та інші послуги.

Зняти готівку з картки "Національний кешбек" не можна. Кошти можна буде витратити як онлайн, так і офлайн, але лише на зазначені категорії витрат. Банки розпізнаватимуть категорію при оплаті карткою за допомогою МСС-кодів. Це код, який присвоюється торговою точкою та характеризує напрямок бізнесу.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто з українців може отримати грошову допомогу на оплату серйозного лікування. Сума виплат коливається від 3 до 5 тисяч гривень.