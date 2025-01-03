Скільки коштує вдарити жінку в Україні? Суд на Одещині виніс вирок

Чоловік щиро покаявся

У Кодимі Одеської області суд оштрафував чоловіка, який вдарив колишню кулаком в обличчя, жінка написала на нього заяву. Сума штрафу склала 510 гривень.

Про це стало відомо з рішення суду. В опублікованому документі йдеться, що між обвинуваченим та потерпілою стався конфлікт.

Чоловік умисно завдавав удар кулаком в обличчя жінки. Він спричинив їй тілесні ушкодження у вигляді синця лівої виличної ділянки обличчя, що не є небезпечним для життя і відноситься до легких тілесних ушкоджень. На суді обвинувачений щиро покаївся.

Його визнали винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 125 КК України, та призначили йому покарання у виді штрафу в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 510 (п`ятсот десять) грн.

В мережі відреагували на це. Люди написали свою думку.

Раніше "Телеграф" писав, що чоловік на очах у дитини чоловік побив собаку.