Пять слов, с которыми есть проблемы у тех, кто переходит на украинский: проверь себя (видео)

Русскоязычным украинцам может быть трудно перевести эти слова

Если в Новом году вы решили усовершенствовать знания украинского языка, стоит проверить себя простым тестом на словарный запас. Кроме поздравления с наступающими и проходящими зимними праздниками, в украинском есть слова, которые могут вызвать сложности у русскоязычной аудитории.

Основательница частной школы украинского языка Алина Острожская рассказывает, что есть пять слов, на которых русскоязычные украинцы спотыкаются чаще всего. "Телеграф" приводит их с переводом. Все слова имеют оттенки значений. С некоторыми предложенными вариантами в комментариях активно спорили.

Вызывающий — зухвалий, нахабний, безсоромний. В комментариях добавили, что это слово также можно перевести відвертий, например, описывая наряд.

Ущерб – збиток, шкода, невигода.

Мнимый — уявний, удаваний, позірний.

Баловать — розпещувати, панькати, пестити. Отметим, что словари дают также перевод балувати.

Внушительный – значний, авторитетний та вражаючий.

Наибольшие дискуссии вызвали слова вызывающий и баловать. Также часть комментаторов отметили, что, несмотря на украиноязычность, не смогли перевести слова. Языковед отметила, что это, вероятно, из-за того, что они не говорят на русском.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что означает вайб. Этот англицизм можно по-разному перевести на украинский.