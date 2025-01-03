У розпал зими в Україні заквітло незвичайне дерево (фото, відео)

Тепла зима посприяла цьому

У перші дні нового 2025 року, через теплу зимову погоду, у Запоріжжі заквітла сакура. У мережі вже показали перші кадри.

Як зазначає портал "ЗаБор", квітучі дерева можна побачити у Вознесенівському парку. Зазначається, що аномально тепла зима спричинила пробудження екзотичних дерев, як почали квітнути.

"Через аномальне тепло в Запоріжжі в перші дні нового року зацвіла сакура. Квітучі дерева можна побачити у Вознесенівському парку",- йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що зазвичай сакури квітнуть у середині або кінці квітня, коли середньодобова температура становить +5-10 градусів. Останній тиждень в Україні спостерігається аномально тепла зима, про що неодноразово наголошували синоптики.

Цього року сакура заквітла напочатку січня і це сталось не лише у Запоріжжі. У мережі пишуть, що квітучі дерева помітили в Мукачеві та Ужгороді.

Проте це квітнення не протримається довго, адже вже з 4 січня Україну накриють сильні морози до -9 градусів. У Запоріжжі синоптики прогнозують вночі до -6 градусів, а в день до -1 градуса. Тому усі квіточки сакури померзнуть і відпадуть. До того ж прогнозований сніг сприятиме цьому ще швидше.

Нагадаємо, нещодавно у небі над Україною помітили рідкісне явище. Вражаючі фото вже показали у мережі.

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