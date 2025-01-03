Десятки тисячі дронів та ракет: Шмигаль анонсував масштабне виробництво зброї в Україні

Виробники отримають довгострокові контракти у межах проєкту "Зброя перемоги"

Україна нарощує оборонне виробництво та планує виготовити 30 тисяч далекобійних дронів і 3 тисячі крилатих ракет та ракет-дронів. На посилення оборонної промисловості та забезпечення армії цьогоріч виділено рекордний бюджет – понад 2,2 трильйона гривень.

Вітчизняні підприємства оборонно-промислового комплексу планують збільшити виробничі потужності до 30 мільярдів доларів. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму офіційному телеграм-каналі.

За словами очільника уряду, на закупівлю нової зброї та військової техніки піде щонайменше 739 мільярдів гривень. Виробники отримають довгострокові контракти на 3-5 років у межах проєкту "Зброя перемоги".

Президент України поставив завдання виробити не менше 30 тисяч далекобійних дронів. Також українські заводи мають виготовити близько 3 тисяч крилатих ракет і ракет-дронів.

"Будемо розвивати "данську модель", за якою партнери купують зброю в українського ОПК для потреб української армії. На 2025 рік очікуємо залучити понад 1 млрд доларів", – зазначив Денис Шмигаль.

За словами Прем'єр-міністра, в Україні також розбудують нову систему укриттів. Її створять за фінською моделлю – держава та приватний бізнес разом збудують велику мережу надійних захисних споруд.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Україна активно переходить на ракету "Трембіта", яка може легко оминати російську ППО. У ЗСУ сподіваються налагодити серійне виробництво тисяч таких ракет до кінця 2025 року.