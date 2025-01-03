В Україні почнуть видавати "Пакунок пораненого": у чому суть ініціативи

Порядок отримання пакунку поки уточнюється

Міноборони в 2025 році почне видавати спеціальні "Пакунки пораненого" для військовослужбовців, які проходять лікування. Ця ініціатива є частиною системної підтримки травмованих українських захисників.

Про це повідомили у прес-службі Міноборони. Порядок отримання "Пакету пораненого" наразі встановлюється та уточнюється.

У 2025 році Міноборони планує реалізувати значні системні зміни, які будуть спрямовані на всебічну підтримку українських військовослужбовців. Серед конкретних прикладів такої підтримки — "Пакунок пораненого", який почнуть видавати військовим у 2025 році.

На даний момент відомо, що "пакунок" включатиме адаптивний одяг і засоби особистої гігієни першої необхідності. Такі "пакунки" зможуть отримати ті українські захисники, які проходять лікування та відновлюються після травм.

Наголошується, що пріоритетними напрямками на 2025 рік для Міноборони також залишаються покращення системи харчування та запровадження додаткових фінансових стимулів для підвищення мотивації військових.

"Ці ініціативи є лише частиною системних змін, які ми плануємо реалізувати. Вони покликані не лише підтримати наших військових сьогодні, а й створити основу для їхнього захисту, розвитку та впевненого майбутнього", — зазначив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Нагадаємо, поранені українські військовослужбовці мають право на різні виплати, у тому числі на винагороду та три види допомоги. Якщо військовий отримав поранення, травму, контузію або каліцтво внаслідок участі у бойових діях, йому передбачено 5 різних нарахувань.

Виплати для поранених бійців:

Щомісячне грошове забезпечення. Розмір залежить від останньої посади перед пораненням;

Розмір залежить від останньої посади перед пораненням; Додаткова винагорода. Виплата надається у розмірі 100 000 грн. за поранення (контузію, травму, каліцтво), пов’язане із захистом Батьківщини (при виконанні бойових завдань з БР). Вона повинна нараховуватися щомісяця протягом періоду лікування у стаціонарі або перебування у відпустці для лікування після тяжкого поранення;

Виплата надається у розмірі 100 000 грн. за поранення (контузію, травму, каліцтво), пов’язане із захистом Батьківщини (при виконанні бойових завдань з БР). Вона повинна нараховуватися щомісяця протягом періоду лікування у стаціонарі або перебування у відпустці для лікування після тяжкого поранення; Одноразова грошова допомога. Одноразова грошова компенсація за будь-яке пошкодження здоров’я при захисті Батьківщини, що призвело до втрати працездатності чи групи інвалідності;

Одноразова грошова компенсація за будь-яке пошкодження здоров’я при захисті Батьківщини, що призвело до втрати працездатності чи групи інвалідності; Матеріальна допомога щодо вирішення соціально-побутових питань. Виплачується щорічно у розмірі, що дорівнює розміру місячного грошового забезпечення військового;

Виплачується щорічно у розмірі, що дорівнює розміру місячного грошового забезпечення військового; Грошова допомога для оздоровлення. Нараховується у розмірі місячного фінансового забезпечення. Повинна здійснюватися щороку, незалежно від матдопомоги на вирішення соціально-побутових питань.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Київраді затвердили виплату грошової допомоги для військових, які отримали поранення. Її можна отримати, написавши заяву та зібравши відповідні документи.