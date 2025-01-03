Був призовник — а став військовозобов’язаний. Адвокат розповіла, чи треба проходити ВЛК

Як виявилося українці несуть більшу відповідальність, аніж ТЦК

Українці, які змінюють статус із призовника на військовозобов’язаного по досягненні 25-річного віку або по закінченні військової кафедри не повинні самі турбуватися про отримання висновку військово-лікарської комісії, оскільки це – завдання терцентрів комплектування та соцпідтримки (ТЦК).

Про це в коментарі "Телеграфу" розповіла Наталія Опольська — доктор юридичних наук, керівниця "Адвокатського бюро Наталі Опольської". Вона пояснила, чи є проходження ВЛК у даному разі обов’язковим.

Більше читайте на публікації на сайті "Телеграф": "Обовʼязкова ВЛК до 5 лютого: кому, коли та як її проходити? Юристка відповіла на всі запитання".

Юристка нагадала: за ст. 14 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу", взяття громадян на військовий облік призовників проводиться для визначення наявних людських ресурсів, ступеня їхньої придатності до військової служби, встановлення освітнього рівня, здобутої спеціальності або професії, рівня фізичної підготовки, вивчення особистих якостей.

Для взяття на військовий облік у ТЦК утворюють комісії за участі лікаря, який організовує роботу медпрацівників з огляду громадян, котрі підлягають взяттю на військовий облік, — пояснює Наталія Опольська.

За її словами, відповідальність за неявку за викликом ТЦК для призовників ідентична з відповідальністю військовозобов’язаних.

— В період зміни статусу з призовника на військовозобов’язаного, особа зокрема здобуває вищу освіту, яка має вагомий вплив при встановленні військово-облікової спеціальності. Оскільки особа знімається з обліку призовників і відбувається процес взяття на облік військовозобов’язаних, військово-лікарська комісія є однією з складових цієї процедури.

Тобто, при постановці на облік як призовників, так і військовозобов’язаних, на ТЦК покладається обов’язок направлення таких осіб на ВЛК з метою встановлення придатності до військової служби, — каже адвокатка.

При цьому вона зауважує, що проходження медогляду не є обов’язковим для призовників.

— Згідно з постановою КМУ від 16 серпня 2024 р. № 932, чоловіки віком від 16 до 25 років можуть стати на облік призовників автоматично – без проходження ВЛК за допомогою взаємодії між державними електронними інформаційними ресурсами, — додала Наталія Опольська.

Раніше "Телеграф" писав, яке покарання загрожує обмежено придатному у разі неявки на ВЛК?