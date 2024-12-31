Зиму скасували: у яких областях очікується аномальне тепло 31 грудня

Буде хмарно, але без опадів

У вівторок, 31 грудня, синоптики обіцяють українцям безсніжну погоду. Що стосується температури повітря, у деяких регіонах буде надто тепло для грудня, хоча вже на початку січня прийдуть скрипучі морози.

У нічний час стовпчики термометрів все ж таки опустяться нижче нуля. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Метеорологи прогнозують хмарну погоду без опадів. Вночі та вранці на заході та півдні країни місцями опуститься туман. Вітер очікується західний, 7 – 12 метрів за секунду.

У нічний час доби температура становитиме від +1 до -3 градусів. Вдень найхолодніше буде на сході – у Луганській та Донецькій областях термометри покажуть 0…+2.

Тим часом у Одеській, Миколаївській та Херсонській областях повітря аномально прогріється до +10 градусів.

До +7 підстрибнуть ртутні стовпчики у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Хмельницькій областях.

На решті території України максимально очікується до +3…+4 градусів.

У Києві погода буде хмарною, але на опади, як і в інших регіонах, очікувати не варто. Вітер дутиме з заходу зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Вночі температура коливатиметься від -1 до +1 градуса, вдень потеплішає до +4.

Раніше ми розповіли, що в Україну йде похолодання та початок 2025 року принесе аномально холодну погоду, яка накриє північно-західну частину Європи. Це пов'язано з тим, що гренландський холод піде на нижчі широти.