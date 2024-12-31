Зиму отменили: в каких областях ожидается аномальное тепло 31 декабря

Будет облачно, но без осадков

Во вторник, 31 декабря, синоптики обещают украинцам бесснежную погоду. Что касается температуры воздуха, в некоторых регионах будет слишком тепло для декабря, хотя уже в начале января придут скрипучие морозы.

В ночное время столбики термометров все же опустятся ниже нуля. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Метеорологи прогнозируют облачную погоду без существенных осадков. Ночью и утром на западе и юге страны местами опустится туман. Ветер ожидается западный, 7 – 12 метров в секунду.

В ночное время суток температура составит от +1 до -3 градусов. Днем холоднее всего будет на востоке – в Луганской и Донецкой областях термометры покажут 0… +2.

Между тем, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях воздух аномально прогреется до +10 градусов. В Крыму будет еще теплее.

До +7 подпрыгнут ртутные столбики в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Хмельницкой областях.

На остальной территории Украины максимально ожидается до +3… +4 градусов.

В Киеве погода будет облачной, но осадков, как и в других регионах, ожидать не стоит. Ветер будет дуть с запада со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Ночью температура будет колебаться от -1 до +1 градуса, днем потеплеет до +4.

Ранее мы рассказали, что в Украину идет похолодание и начало 2025 года принесет аномально холодную погоду, которая накроет северо-западную часть Европы. Это связано с тем, что гренландский холод пойдет на более низкие широты.