Нещадні морози до -18 °С. Яким регіонам не пощастить з погодою на початку січня

Прогнозують і шквальний вітер

Перші дні нового 2025 року почнуться з аномального для зими тепла, що добре відчують на собі Україні. Проте люті морози гренландського походження все ж у січні прийдуть.

Як розповів "Телеграфу" відомий синоптик Ігор Кібальчич, січень для України розпочнеться з надзвичайно теплої погоди. Температура повітря вдень з 1 по 3 січня досягне +4…+9°С, у південній частині та Криму до +10…+13°С. Вночі температура очікується в діапазоні -1…+5 °С, на півдні +2…+7 °С.

Похолодання розпочнеться увечері 3 січня, із західних та північних регіонів, і протягом 4-5 січня пошириться на всю територію країни. Зниження температури буде пов'язане із надходженням холодного повітря із північного заходу, зокрема Норвегії та Фінляндії. Вночі температура повітря опуститься до -1…-8°С, вдень коливатиметься в межах -4…+2°С. У Карпатах морози зміцніють у період з 4 по 6 січня аж до -13…-18°С вночі та до -5…-10°С вдень.

Для наочності на карті показано поле аномалії температури повітря в Європі на 2 січня 2025 року. Червоним кольором виділені області з аномально високою температурою, а синім – аномально низькими.

Однак похолодання не буде тривалим і вже з 6 січня розпочнеться чергове аномальне тепло. Воно пов'язаний із зміною руху вітру, який дмухатиме з Середземноморського регіону, а також країн Балканського півострова. Температура повітря підвищиться досить різко, починаючи з південних областей до -2 … +3 ° С вночі і 0 … +6 ° С вдень протягом 6-7 січня. З 8 по 10 січня майже на всій території України триматиметься тепла погода.

Що стосується опадів, то 1 та 2 січня по всій Україні буде сухо, 3 та 4 січня очікується дощ та мокрий сніг. Також прогнозуються пориви вітру, місцями до 15 – 20 м/с. Протягом 5 січня під впливом антициклону опадів не передбачається, але вже 6 січня циклон із південного заходу призведе до дощів та мокрого снігу. З 7 по 10 січня утримається нестійка та волога погода. Спостерігатимуться опади, переважно у вигляді дощу та мряки, також не виключені тумани.

Тобто у першу декаду січня 2025 року погода буде мінливою, часом з поривчастим вітром та аномально високими температурами. Стійкого снігового покриву чекати не варто, а в тих районах, де сніг все ж таки випаде, він не затримається надовго.

Раніше "Телеграф" розповідав, якою буде погода в Буковелі на Новий рік і чи чекати там снігу.