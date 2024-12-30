Снігу не чекати? Якою буде погода в Буковелі на Новий рік

Погодні умови не заважатимуть відпочинку на курорті

Багато українців традиційно зустрічають Новий рік на карпатських гірськолижних курортах, зокрема, в Буковелі. Попри війну, там ще в середині грудня було багато туристів та шалені черги.

На Новий рік у Буковелі очікується переважно без опадів, а температура повітря не опускатиметься нижче -5 °C. Про це повідомляє Sinoptik.

У вівторок, 31 грудня, вдень температура повітря буде коливатись від -4 до +2 °C. А вночі стовпчики термометрів впадуть до -5 °C, проте, за відчуттями, це буде більше схоже на -9 °C.

Опадів цього дня не передбачається. Буде хмарно з проясненням. Також очікується помірний південно-західний вітер зі швидкістю близько 2,5 метра за секунду.

У середу, 1 січня, вдень повітря прогріється до +1 °C. А вночі температура перебуватиме в коридорі від -2 до -5 °C.

Протягом дня очікується ясна погода без опадів. Вітер буде південно-західний з поривами до 6 метрів за секунду.

Раніше "Телеграф" розповідав, що синоптики змінили прогноз погоди на Новий рік. Вже відомо, яким областям пощастить побачити сніг.