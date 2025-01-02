Волонтери благають не слати на фронт олів'є: ці прохання подобаються не всім

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Українська волонтерка закликала не передавати на фронт салат олів'є. Через це вона наразилася на критику.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала військовослужбовиця Збройних сил України Наталія Борисовська. Вона розповіла, що її подруга-волонтер стала обʼєктом цькування і переслідування через свій допис щодо "доцільності такої волонтерки на фронті".

Борисовська зазначила, що її подруга, якщо захоче, сама освітить цю історію. Також вона повідомила, що готується заява до поліції стосовно фактів переслідування волонтерки.

"Якщо ви той й*баний скислий салат хочете на фронт сонечкам доставити, то вже везіть разом з дронами, щоб цими ж дронами цю "посилку" скинути дійсно сонечкам, які х*й його спробують (для прикладу навіть звичайну воду і БК ми не можемо фізично туди доставити, все через "небо" доходить), а не тим військовим, які більш менш знаходяться у безпечних умовах і самі можуть цей салат настругати! Бо це все зараз, нами ж військовими, сприймається як й*баний сюр "нажремося хоч перед смертю", — наголосила вона.

Водночас Борисовська наголосила, що пости про доцільність салатів – це не про знецінення роботи тих людей, що його робили, а про знецінення наших потреб щодо збереження життя. Вона закликала українців правильно вибудовувати доцільність потреб у війні, а не дотичності до неї.

Нагадаємо, напередодні Нового року в Україні відбулася традиційна щорічна акція "Салат для солдатів" і в ній взяли участь співробітники Апарату Верховної Ради. Втім самі військовослужбовці вже неодноразово казали, що передавати салати на фронт це далеко не найкраща ідея.