Волонтеры умоляют не слать на фронт оливье: эти просьбы нравятся не всем

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Волонтер призвала украинцев не передавать на фронт салат оливье. Из-за этого она подверглась критике.

Об этом на своей странице в Facebook написала военнослужащая Вооруженных сил Украины Наталья Борисовская. Она рассказала, что ее подруга-волонтер стала объектом травли и преследования из-за своего сообщения о "целесообразности такой волонтерки на фронте".

Борисовская отметила, что ее подруга, если захочет, сама осветит эту историю. Также она сообщила, что готовится заявление в полицию по фактам преследования волонтера.

"Если вы тот й*банный скисший салат хотите на фронт солнышкам доставить, то уже везите вместе с дронами, чтобы этими же дронами эту "посылку" сбросить действительно солнышкам, которые х*й его попробуют (для примера даже обычную воду и БК мы не можем физически туда доставить, все через "небо" доходит), а не тем военным, которые более или менее находятся в безопасных условиях и сами могут этот салат настругать! Потому что это все сейчас, нами же военными, воспринимается как сюрприз "нажремся хоть перед смертью", — подчеркнула она.

В то же время Борисовская подчеркнула, что посты о целесообразности салатов – это не обесценивание работы тех людей, которые его делали, а об обесценивании наших потребностей в сохранении жизни. Она призвала украинцев правильно выстраивать целесообразность потребностей на войне, а не причастности к ней.

Напомним, в канун Нового года в Украине состоялась традиционная ежегодная акция "Салат для солдат" и в ней приняли участие сотрудники Аппарата Верховной Рады. Впрочем, сами военнослужащие уже неоднократно говорили, что передавать салаты на фронт это далеко не лучшая идея.