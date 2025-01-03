Україна готується бити по Москві своїми новими ракетами. ЗМІ розповіли подробиці

Невисока вартість ракети дає можливість серйозно наростити її виробництво

Нова українська крилата ракета "Трембіта" може стати найбільшим символом прагнення Києва до автономності вогневої потужності. Україна готується застосовувати їх, зокрема, й для ударів по Москві.

Про це пише The Telegraph. За даними видання "Трембіта" поєднує в собі гучний імпульсний реактивний двигун із простою конструкцією — трубчастий фюзеляж і квадратне крило. Ця простота надає "Трембіті" найкращу рису – низьку вартість.

Також повідомляється, що базова версія "Трембіти", яка розробляється з 2023 року, коштує близько 10 тис. дол. за одиницю. Ракета завдовжки близько 2 м і важить близько 90 кг. Вона запускається з рампи та здатна нести 18 кг вибухівки на відстань до 144 км.

Українська фірма, яка виготовляє "Трембіту", працює над версією, яка повинна мати можливість досягти Москви, що знаходиться за 650 км від українського кордону. Ця версія, яка має бути готова приблизно через рік, безсумнівно коштуватиме понад 10 тис. доларів, але все одно буде потенційно найдешевшим боєприпасом глибокого удару у світі. Для порівняння ракета ATACMS летить максимум на 300 км, але коштує понад 1 млн дол.

На думку журналістів, немає причин, чому Україна не може придбати тисячі "Трембіт" навіть без зовнішньої бюджетної допомоги. Цього не можна сказати про дорожчі вітчизняні боєприпаси глибокого ураження, над якими працює Київ: балістичні ракети "Грім-2" і крилаті ракети "Нептун".

"Шквал "Трембіт" може добре спрацювати, скажімо, проти розгалуженого фабричного комплексу. Можливо, це не так добре спрацює проти підземних командних бункерів, на які українці націлили свої ракети Storm Shadow. Більше покладаючись на власну зброю, українцям, можливо, доведеться вдатися до іншого набору цілей. Але принаймні вони зможуть продовжувати вражати цілі", — йдеться у матеріалі.

Характеристики ракети "Трембіта":

споряджена вага: 100 кг;

вага бойової частини: 20 кг;

дальність ураження: понад 140 км;

швидкість: понад 400 км/год;

максимальна висота польоту: 2000 м;

мінімальна висота польоту: 30 м.

Запускати ракету можна з пневмокатапульти, а також за допомогою твердопаливного прискорювача.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що президент України Володимир Зеленський опублікував відео про нову українську далекобійну ракету-дрону "Паляниця". Ця зброя вже успішно вразила цілі на території ворога.