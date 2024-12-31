Вперше у світі: ГУР знищили російський вертоліт дроном (відео)
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Морський дрон оснащений ракетами Р-73 "SeeDragon"
Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України вперше у світі знищили повітряну цільза допомогою морського дрона. Йдеться про безпілотника Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням.
Про це повідомили у пресслужбі ГУР МО. Там зазначили, що така подія сталася у вівторок, 31 грудня.
Український морський дрон Magura V5 оснащений ракетами Р-73 "SeeDragon", завдяки яким було вражено російський вертоліт.
"Під час бою в Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму внаслідок застосування ракет Р-73 "SeeDragon" знищено російський вертоліт Мі-8", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ще один такий же ворожий гелікоптер зазнав вогневої поразки та зміг дістатися аеродрому базування.
Що відомо про дрон Magura V5
MAGURA V5 вже успішно потопив не менше 9 російських кораблів, що вдвічі більше підбив. Дрони почали з 23 травня 2023 року, коли було вражено розвідувальний корабель "Іван Хурс". На рахунку дрона Magura V5: корабель проєкту 22160 "Сергій Котів", десантні катери "Д-144 Сірна" та "Д-295 Акула", ракетний катер "Івановець", великий десантний корабель "Цезар Куніков", інші катери різних типів.
Довжина такого дрона 5,5 м, а ширина півтора метра.
- максимальна дальність використання – до 800 км,
- операційний радіус дії – до 400 км.
- максимальна швидкість, яку може розвинути дрон — 78 км/год,
- крейсерська швидкість – 41 км/год.
Цей дрон здатний бути не лише ударним дроном, а й розвідником, виконувати пошуково-рятувальні роботи, запровадити протимінну діяльність. Він має три способи навігації. Точна вартість безпілотника не називається.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що український безпілотник вразив російський корабель у тимчасово окупованому Криму.