Вперше у світі: ГУР знищили російський вертоліт дроном (відео)

Морський дрон оснащений ракетами Р-73 "SeeDragon"

Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України вперше у світі знищили повітряну цільза допомогою морського дрона. Йдеться про безпілотника Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням.

Про це повідомили у пресслужбі ГУР МО. Там зазначили, що така подія сталася у вівторок, 31 грудня.

Український морський дрон Magura V5 оснащений ракетами Р-73 "SeeDragon", завдяки яким було вражено російський вертоліт.

"Під час бою в Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму внаслідок застосування ракет Р-73 "SeeDragon" знищено російський вертоліт Мі-8", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще один такий же ворожий гелікоптер зазнав вогневої поразки та зміг дістатися аеродрому базування.

Що відомо про дрон Magura V5

MAGURA V5 вже успішно потопив не менше 9 російських кораблів, що вдвічі більше підбив. Дрони почали з 23 травня 2023 року, коли було вражено розвідувальний корабель "Іван Хурс". На рахунку дрона Magura V5: корабель проєкту 22160 "Сергій Котів", десантні катери "Д-144 Сірна" та "Д-295 Акула", ракетний катер "Івановець", великий десантний корабель "Цезар Куніков", інші катери різних типів.

Довжина такого дрона 5,5 м, а ширина півтора метра.

максимальна дальність використання – до 800 км,

операційний радіус дії – до 400 км.

максимальна швидкість, яку може розвинути дрон — 78 км/год,

крейсерська швидкість – 41 км/год.

Цей дрон здатний бути не лише ударним дроном, а й розвідником, виконувати пошуково-рятувальні роботи, запровадити протимінну діяльність. Він має три способи навігації. Точна вартість безпілотника не називається.

Magura V5

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що український безпілотник вразив російський корабель у тимчасово окупованому Криму.