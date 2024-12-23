Здатна бити по Москві. Що відомо про розробку Україною нової потужної ракети

У ЗСУ сподіваються налагодити серійне виробництво 3000 ракет до кінця 2025 року

Україна поряд з ракетою-дроном "Пекло" розробляє ще одну ракету, яка буде здатна долетіти до Москви. Йдеться про ракету "Трембіта".

Як повідомляє The Economist, швидкість польоту ракети складає 400 км/год. Базовий зразок ракети має дальність польоту 200 км і здатний вражати цілі на глибині 140 км.

Водночас у розробці знаходиться більша і потужніша модель, яка може долетіти до Москви.

У Силах оборони України висловили сподівання, що до 2025 року буде налагоджено серійне виробництво 3000 таких ракет. Тим часом журналісти зазначають, що двигун "Трембіти" є сучасною модифікацією імпульсного реактивного двигуна вартістю 200 доларів. Вперше подібний двигун використали при створенні німецьких літаків-снарядів "Фау-1" наприкінці Другої світової війни.

Створенням ракети займаються інженери із волонтерського конструкторського бюро PARS за участю волонтерів із громадської організації "Відсіч". Цю ракету планують застосовувати для поразки об’єктів і виснаження коштів ППО противника.

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